Tarihi hamam binaların arasında kaderine terk edildi

Tarih boyunca İpek Yolu başta olmak üzere doğu-batı ticaretinin kavşak noktasında bulunan Trabzon’da konaklama ihtiyacını karşılamak üzere çok sayıda tarihi han mevcut olup bunlardan biri de Bakırcılar Çarşısı’ndaki Alaca Han.

HAYAT Evin bahçesinde bulunan 550 yıllık hamam depo olarak kullanılıyor

Yapım tarihi net olarak bilinmemekle birlikte yakınındaki Alaca Hamam ile birlikte 18. yüzyıla tarihlendirildiği tahmin ediliyor. Binaların arasında kaybolmuş durumda harabeye andıran tarihi Alcahan Hamamı’nın bir an önce restore edilip turizme kazandırılması isteniyor.

Alacahan’a Fransızların yoğun ilgisi bulunuyor.

Fransızların yoğun ilgisi var

Çevre sakinlerinden Servet Özkara, tarihi hamamın uzun yıllardan harabe vaziyette bulunduğunu belirterek özellikle Alacahan’a Fransızların yoğun ilgisi olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Babamın dükkanı sayesinde sürekli buralara gelirim. Alacahan’ın kitabesi olmadığı için o konuda çok net bilgi yok. Yaklaşık 30 yıl önce buraya özellikle Fransız turistler çok gelirdi. Kafile halinde gelip aralarında 80-90 yaşlarında bulunan turistler ilk olarak burayı ziyaret ederlerdi. Kendilerine, buraya ilginiz neden diye sorduğumuzda ; burasının İpekyolu üzerinde meşhur hanlardan birisi olduğunu o dönem burada ünlü Fransız tarihçi yazarın kalarak anılarını Fransa’da okul kitaplarında hanla ilgili öyküler olduğunu anlatırlardı."

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Harap halde bulunan hamamın kuzey, doğu, güney ve batı yönü binalarla çevrilirken, sokak yönünden algılanmayan hamam bugün harabe halinde.

Tarihi hamamın harap vaziyette evlerin arasında kaldığını belirten Özkara, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Han, o dönemin oteli. Hana uzak yoldan develerle, atlarla gelenler yıkanmak için bu hamamı kullanırdı. Hamam, Han’ın arkasında kaldı. Burasının şahıs malı olduğunu biliyoruz. 20-30 yıl önce sahibinin burasını satılığa çıkardığını biliyoruz. Hamam yıllardır kapalı, binaların arasında neredeyse yıkılmak üzere kubbeleri çökmek üzere içi ise harap vaziyette. Hanı bir şekilde kurtardılar ancak hamamı kaderine terk ettiler.”

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Öte yandan Çarşı Mahallesi’nde yer alan hamam, güney yönünde bulunan soyunma bölümü tamamen yıkılmış vaziyette. Harap halde bulunan hamamın kuzey, doğu, güney ve batı yönü binalarla çevrilirken, sokak yönünden algılanmayan hamam bugün harabe halinde.