Tarihi Kapalıçarşı olası depreme karşı güçlendiriliyor

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'daki restorasyon, röleve, tadilat, deprem güçlendirme çalışmaları ve pandemi sürecinde alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Kurtulmuş, 559 yıllık geçmişe sahip, dünyanın ilk pazar yerlerinden biri olan, 42 bin metrekare alan üzerine kurulu çarşıda 2 bin 486 dükkan bulunduğunu belirtti.

Kapalıçarşı'nın çatısındaki tadilata değinen Kurtulmuş, şu bilgileri verdi:

"Kapalıçarşı, Meclis'ten özel olarak çıkarılan kanunla, 2005'ten bu yana restorasyonlarına ve projelerine, Anıtlar Kurulundan geçmek kaydıyla, ihtimam edilen bir yer. Çarşının çatı restorasyonu Valiliğin desteğiyle şu anda bitirilmiş durumda. Çatıda 800 bin kiremit kullanıldı ve 7 kat yalıtım yapıldı. Kapalıçarşı'nın çatısı, o eski klimaların, birtakım atık ve çevresel kirliliğinin olduğu bir dönemden modern bir döneme sağlıklı bir şekilde intikal etti. 10 milyon lira civarında bir maliyeti oldu. Bunun tamamını Valilik ve Fatih Belediyesi karşıladı. Kapalıçarşı'nın iç tavanları, zemini, beden duvarları ve elektrik sistemiyle ilgili çok özgün bir çalışma yapılacak. Kapalıçarşı'nın tavanı ve yeri bitti, içi de bittikten sonra Kapalıçarşı'mız dört dörtlük tamamlanmış olacak."

Çarşının restorasyonunun tarihi eser özelliğine göre yapıldığını aktaran Kurtulmuş, "Geçtiğimiz dönemde bununla ilgili suç duyuruları yaptık. Şu anda 170 civarında dava var. Kapalıçarşı'da izin alıp yapılan küçük tamiratları Fatih Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü (KUDEB) kontrol ediyor. Büyük tadilatları da İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü takip ediyor. Buralardan izin almadan Kapalıçarşı'da hiçbir şey yapmak mümkün değil." diye konuştu.

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