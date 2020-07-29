Esnafın gözü yollarda: Yeni Şafak, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısında nabız tuttu

Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü tarihten sonra iki ay kapalı kalan tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı eski günlerine dönmeyi dört gözle bekliyor. 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladı ancak iki tarihi çarşının müşterileri daha çok turist ağırlıklı olduğu için işlerin düzelmesi turistlerin gelmesine bağlı. Hem Kapalıçarşı'da hem de Mısır Çarşısı'ndaki esnaflar, bayram sonu uçuş yasaklarının kalkması ve turistlerin gelmesiyle işlerin düzeleceğini ve asıl bayramı o zaman yaşayacaklarını söylüyor. Herkesin dilinde aynı cümle: Eski günlere dönmeyi bekliyoruz.

Muhabirimiz Mesude Demirhan Kurban Bayramı öncesinde tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı esnafıyla konuşup, sorunlarını dinledi.

Bayram öncesi yaptığımız çarşı pazar turunda ilk durağımız Mısır Çarşısı oldu. Girişte ateş ölçümü yapılıyor. Oldukça sakin görünen Mısır Çarşısı'nda genelde yerli turistleri görüyoruz. İşlerin hiç iyi olmadığını söyleyen esnaf, “Koronavirüsten çok etkilendik. Geçen sene bu zamanlarda işlerimiz çok iyiydi" diyor.

EKONOMİ Çeyrek ve gram altın fiyatları son yılların zirvesinde

TURİST AYAKTA TUTUYOR

"Mısır Çarşısı olarak hem çalışanlar, hem de işverenler çok büyük bir sıkıntı içindeyiz" diyen bir başka esnaf, şunları söylüyor: "Buraya turist gelmediği sürece hiç iş yok. Bize en çok Latin Amerikalı, Rus ve Arap ziyaretçilerimiz geliyor. Bizi asıl ayakta tutan bunlar. Dünyanın her yerinden insanlar geliyordu. İşler virüsten dolayı gelemedikleri için durdu. Burada genelde turiste hitap eden hediyelik eşya, esans, çay, lokum, baharat ve kuruyemiş var."

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Fotoğraf: Arşiv

ASIL BAYRAM TURİSTLER GELİNCE

Yavuz Kaya, “15 yıldır bu sektördeyim. En kötü günümüz bugün. Daha önce böyle bir durgunluk yaşamadık. Koronavirüsten sonra çoğu dükkan kapandı. Bazıları ise dükkanın kirasını ödeyemez hale geldi. Kapalı olanlar lokumcuydu. Şal, seramik ve gümüş satıyoruz. Normalde bu dönemde buraya Uzak Doğu ve Araplar geliyordu. Dünyada salgın ne zaman biterse o zaman bizim işler eskisi gibi olur" diyor. Sohbetimize dahil olan bir başka esnaf ise “Ne zaman turistler gelirse biz asıl bayramı o zaman yaşarız” dedi.

FOTOĞRAF 9 Koronavirüs salgını sürecinde altının yükselişi devam etti. Her gün yeni bir rekora imza atan altının gramı 413 lirayı gördü. 35 yıldır Diyarbakır’da kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, çiftlere ve yatırımcıya seslenerek altın yatırımlarının devam etmesi çağrısında bulundu. Altının bu haftayı 425 lira civarında kapatacağını düşündüklerini kaydeden Yüksel, yıl sonuna kadar gram altının 450 lirayı bulacağını öne sürdü. Gram altın yıl sonuna kadar 450 lirayı bulacak <br> <br> Kuyumcu Mehmet Yüksel, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye’de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Yüksel, Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi... Ben bunun bu hafta içerisinde gramı 425’i bulacağına bakıyorum ve yıl sonuna 450 civarını rahat bulacağını, eğer bu şekilde devam ederse. Bizim burada yatırımcılara ve çiftlere tavsiyemiz budur, kesinlikle altınınızı alın. Altın düşer gibi bir beklenti içinde olmayın dedi. Patenti olmayan ürün almasınlar <br> <br> Altının en önemli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: Bakıyoruz vatandaşlar yavaş yavaş dövizden de çıkıyor. Faizden de çıkıyorlar, Merkez Bankası da bu konuda politikası iyidir. Vatandaşlara tavsiyem budur, eğer altın olarak alacaklarsa cumhuriyet altını, bilezik, kırılmayan, işçiliği olmayan bilezik ve has altın 24 ayarı tercih ediyoruz... Az bir kar ve kırılma payı vardır. Yatırım olarak onları tavsiye ediyoruz. Patenti olmayan ürünü almasınlar. Güvenebilecekleri kuyumcuyu tercih etsinler. Darphaneden çıkan ürünler, yani devlettin kontrolünde TSE imzalı ürünleri tercih etsinler... Bunda külçe ve cumhuriyet altınlar aynı şekilde. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim vatandaşlardan beklentimiz böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka kuyumcular dernek başkanlığına şikayette bulunsunlar. Kuyumculardan gram altın tahmini Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Her güne yeni bir rekorla başlayan altının gramında yükseliş devam ediyor. Kuyumcular ise yıl sonunda gram altın ne kadar olur? sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. İşte kuyumculardan gram altın fiyatlarına yönelik açıklama... BiP'te paylaş

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Bayram sonrası hareketlenme bekliyoruz

Fatih Kurtulmuş

İkinci durağımız olan Kapalıçarşı’ya girdiğimiz de yine ateş ölçülüyor, maske kontrolü yapılıyor. Daha içeri adım atar atmaz döviz bürosunun önünde uzun kuyruklar olduğunu görüyoruz. Ardından Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ile bir araya geldik. 1 Haziran’da yönetim kurulu kararıyla 22 kapısı olan Kapalıçarşı’nın 11 kapısını kontrollü bir şekilde ticarete açtıklarını belirten Kurtulmuş, şu anda Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan İran ve Yunanistan’dan gelen ziyaretçilerin olduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, Almanya’daki Türklerden belli ölçüde gelenlerin olduğunu, bayram sonu Rus turistlerin de gelmesiyle turistik eşya satan mağazaların hareketleneceğini vurguladı.

ÇARŞININ YÜZDE 70’İ AÇIK

Şu an iç turizmle ilgili düğün için müşterilerin alışveriş yaptıklarını belirten Fatih Kurtulmuş, şu bilgileri paylaşıyor: “Kapalıçarşı’ya bu yıl Ocak’ta 3 milyon 754 bin, Şubat’ta 3 milyon 499 bin, Mart’ta 1 milyon 701 bin, Haziran’da 1 milyon 34 bin, 1-26 Temmuz arası 1 milyon 372 bin kişi geldi. Normalde aylık 3 buçuk milyonun altına düşmüyorduk. Geçen sene ziyaretçi sayısı 42 milyon iken bu yılı da 43 milyon ziyaretçi ile kapatmayı hedefliyorduk. Rakamlarımız düştü.” Kurtulmuş, yurt dışındaki seyahat kısıtlamaları kalktığında turistlerin ülkemize rahatlıkla geleceğini belirterek “Şu an hediyelik eşya satan dükkanlar kapalı. İşleri yurt dışı bağlantıları olduğu için, dükkanlarını açmadılar. Kapalıçarşı’nın şu an yüzde 60-70’i açık. Yüzde 30-35’i kapalı. Bu oran gün gün değişiyor” dedi.

FOTOĞRAF 11 Koronavirüs salgınında 'normalleşme' dönemine geçişle birlikte evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen Suriye altını yaygınlaşmaya başladı. Düğün yapan çiftlere takılan altınların ilk bakışta ayırt edilemeyecek özelliklerde olduğunu söyleyen Kuyumcu Bülent Dalyan, Maddi durumu elverişli olmayan kişiler 'elleri boş kalmasın' diyerek gelin ve damada sahte altın takıyor. Tabi çiftlerin bunu ilk bakışta anlaması çok zor. Firmamıza geldiklerinde takılan altının sahte olduğu ortaya çıkıyor dedi. NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altının gerçek altından ayıran en belirgin özelliğinin rengi ve hafifliği olduğunu belirten Dalyan, Sahte altına yakından bakıldığında üzerindeki işçilik kendini belli eder. En ayırt edici özelliği ise koyu sarı rengidir... Eline aldığında diğer altınlara göre hafif kalır. Bir de üzerine herhangi bir metal ile kazınırsa boyası kalkar. Gerçek altın ne kadar kazınırsa kazınsın özelliğini kaybetmez diye konuştu. Aynı görünüm ve ebattaki 'Adana burması' modelinde yapılmış Suriye altını ile gerçeğini hassas teraziye koyan Dalyan, gerçek altının 30 gram, sahte altının ise 15 gram olduğunu gösterdi. TEZGAHLARDA YERİNİ ALIYOR, TALEP YÜKSEK İmitasyon ürünler ve Suriye altını satışı da yapılan bir işyerinde çalışan Gamze Taraca, takıcı ve tezgahlarda 10 ila 50 lira arasında satılan imitasyon altınlara talebin çok yüksek olduğunu söyledi. Gamze Taraca, Altın fiyatları çok yükselince hanımlar bu ürünlere yöneliyor. Fiyatları çok uygun, gerçeğinden ilk bakışta ayırt etmek çok zor. Ciddi miktarda satış yapıyoruz dedi. İş yerine imitasyon altın almaya gelenler ise ürünü günlük kullanım için aldıklarını, düğünlerde takılmasının hoş olmadığını belirtti. Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor Suriye altınına dikkat; düğünlerde hediye olarak takılıyor Suriye altınına dikkat: Düğünlerde hediye olarak takılıyor Türkiye'de son dönemde altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte bazı vatandaşlar, 'çakma altın' olarak adlandırılan Suriye altını almaya başladı. Özellikle düğünlerde hediye olarak takılan ve kullanımı oldukça artan Suriye altınında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan kuyumcu Bülent Dalyan, bu ürünü gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu kaydetti.

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GRAMI 370 TL OLUNCA PAHALI GELİYORDU

Kuyumcu Ahmet Mirat Kökler de, bu meslekte 70 yıllık bir mazileri olduğunu belirterek, “Meslekte 38’inci senem. Altının gramı 370 liraya çıkınca pahalı dediğimizde şu anda 432 lirayı gördü. Her alınan fiyat belli bir derecede ucuz kalmış oluyor. İnsanlar gücü yettiğince altın almaya çalışıyor” diye konuştu.

ALTIN TALEBİ ARTTI

Cem Özboyacı

“3 jenerasyondur bu işi yapıyoruz. Dede mesleğimiz bu” diyerek söze başlayan Kuyumcu Cem Özboyacı, normalleşme süreciyle beraber işlerinde az da olsa düzelme olduğunu söyledi. Düğün alışverişi için gelenlerin olduğunu belirten Özboyacı, “Şu anda düğünlere kısıtlama ile beraber daha az kişi gidiyor. Bunun da anlamı daha az tüketim. Daha az çeyrek altın, bilezik ve daha az takı alımı yapılıyor. Dünyadaki diğer ülkelerde altına yatırım yapıyor. Talep ciddi anlamda var. Genelde altın yatırımcısı daha çok” dedi.

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DÜNYANIN HER YERİNDEN MÜŞTERİ

Suat Aytan

Kapalıçarşı’da halıcılık işiyle uğraşan Suat Aytan, 40 yıldır bu sektörün içinde. İşlerin çok durgun olduğunu söyleyen Aytan, şunları kaydetti: “Uçuşlar başlamadığı için turizmde hareketlenme olmadı. Turistler olmayınca bizim işlerimiz de durgun oluyor. Düzelecek diye bekliyoruz. Kolombiya’dan Brezilya’ya Rusya’dan İngiltere’ye kadar dünyanın her yerinden Kapalıçarşı’ya müşteri geliyor.”