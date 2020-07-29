Esnafın gözü yollarda: Yeni Şafak, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısında nabız tuttu
İstanbul’da ticaretin, alışverişin ve sıcak paranın kalbi konumundaki Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı eski günlerine dönmek için turistlerin gelmesini bekliyor. Geçen yıl bu zamanlarda turist akınına uğrayan iki tarihi çarşı, koronavirüs salgınından kötü etkilendi. Bayramdan sonra bazı ülkelerle uçuş yasaklarının kalkmasıyla işlerin düzeleceğini bekleyen esnaf, asıl bayramı o zaman yaşayacaklarını belirtiyor.
Koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü tarihten sonra iki ay kapalı kalan tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı eski günlerine dönmeyi dört gözle bekliyor. 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladı ancak iki tarihi çarşının müşterileri daha çok turist ağırlıklı olduğu için işlerin düzelmesi turistlerin gelmesine bağlı. Hem Kapalıçarşı'da hem de Mısır Çarşısı'ndaki esnaflar, bayram sonu uçuş yasaklarının kalkması ve turistlerin gelmesiyle işlerin düzeleceğini ve asıl bayramı o zaman yaşayacaklarını söylüyor. Herkesin dilinde aynı cümle: Eski günlere dönmeyi bekliyoruz.
Bayram öncesi yaptığımız çarşı pazar turunda ilk durağımız Mısır Çarşısı oldu. Girişte ateş ölçümü yapılıyor. Oldukça sakin görünen Mısır Çarşısı'nda genelde yerli turistleri görüyoruz. İşlerin hiç iyi olmadığını söyleyen esnaf, “Koronavirüsten çok etkilendik. Geçen sene bu zamanlarda işlerimiz çok iyiydi" diyor.
TURİST AYAKTA TUTUYOR
"Mısır Çarşısı olarak hem çalışanlar, hem de işverenler çok büyük bir sıkıntı içindeyiz" diyen bir başka esnaf, şunları söylüyor: "Buraya turist gelmediği sürece hiç iş yok. Bize en çok Latin Amerikalı, Rus ve Arap ziyaretçilerimiz geliyor. Bizi asıl ayakta tutan bunlar. Dünyanın her yerinden insanlar geliyordu. İşler virüsten dolayı gelemedikleri için durdu. Burada genelde turiste hitap eden hediyelik eşya, esans, çay, lokum, baharat ve kuruyemiş var."
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ASIL BAYRAM TURİSTLER GELİNCE
Yavuz Kaya, “15 yıldır bu sektördeyim. En kötü günümüz bugün. Daha önce böyle bir durgunluk yaşamadık. Koronavirüsten sonra çoğu dükkan kapandı. Bazıları ise dükkanın kirasını ödeyemez hale geldi. Kapalı olanlar lokumcuydu. Şal, seramik ve gümüş satıyoruz. Normalde bu dönemde buraya Uzak Doğu ve Araplar geliyordu. Dünyada salgın ne zaman biterse o zaman bizim işler eskisi gibi olur" diyor. Sohbetimize dahil olan bir başka esnaf ise “Ne zaman turistler gelirse biz asıl bayramı o zaman yaşarız” dedi.
İkinci durağımız olan Kapalıçarşı’ya girdiğimiz de yine ateş ölçülüyor, maske kontrolü yapılıyor. Daha içeri adım atar atmaz döviz bürosunun önünde uzun kuyruklar olduğunu görüyoruz. Ardından Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ile bir araya geldik. 1 Haziran’da yönetim kurulu kararıyla 22 kapısı olan Kapalıçarşı’nın 11 kapısını kontrollü bir şekilde ticarete açtıklarını belirten Kurtulmuş, şu anda Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan İran ve Yunanistan’dan gelen ziyaretçilerin olduğunu bildirdi.
Kurtulmuş, Almanya’daki Türklerden belli ölçüde gelenlerin olduğunu, bayram sonu Rus turistlerin de gelmesiyle turistik eşya satan mağazaların hareketleneceğini vurguladı.
ÇARŞININ YÜZDE 70’İ AÇIK
Şu an iç turizmle ilgili düğün için müşterilerin alışveriş yaptıklarını belirten Fatih Kurtulmuş, şu bilgileri paylaşıyor: “Kapalıçarşı’ya bu yıl Ocak’ta 3 milyon 754 bin, Şubat’ta 3 milyon 499 bin, Mart’ta 1 milyon 701 bin, Haziran’da 1 milyon 34 bin, 1-26 Temmuz arası 1 milyon 372 bin kişi geldi. Normalde aylık 3 buçuk milyonun altına düşmüyorduk. Geçen sene ziyaretçi sayısı 42 milyon iken bu yılı da 43 milyon ziyaretçi ile kapatmayı hedefliyorduk. Rakamlarımız düştü.” Kurtulmuş, yurt dışındaki seyahat kısıtlamaları kalktığında turistlerin ülkemize rahatlıkla geleceğini belirterek “Şu an hediyelik eşya satan dükkanlar kapalı. İşleri yurt dışı bağlantıları olduğu için, dükkanlarını açmadılar. Kapalıçarşı’nın şu an yüzde 60-70’i açık. Yüzde 30-35’i kapalı. Bu oran gün gün değişiyor” dedi.
Kuyumcu Ahmet Mirat Kökler de, bu meslekte 70 yıllık bir mazileri olduğunu belirterek, “Meslekte 38’inci senem. Altının gramı 370 liraya çıkınca pahalı dediğimizde şu anda 432 lirayı gördü. Her alınan fiyat belli bir derecede ucuz kalmış oluyor. İnsanlar gücü yettiğince altın almaya çalışıyor” diye konuştu.
ALTIN TALEBİ ARTTI
“3 jenerasyondur bu işi yapıyoruz. Dede mesleğimiz bu” diyerek söze başlayan Kuyumcu Cem Özboyacı, normalleşme süreciyle beraber işlerinde az da olsa düzelme olduğunu söyledi. Düğün alışverişi için gelenlerin olduğunu belirten Özboyacı, “Şu anda düğünlere kısıtlama ile beraber daha az kişi gidiyor. Bunun da anlamı daha az tüketim. Daha az çeyrek altın, bilezik ve daha az takı alımı yapılıyor. Dünyadaki diğer ülkelerde altına yatırım yapıyor. Talep ciddi anlamda var. Genelde altın yatırımcısı daha çok” dedi.
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DÜNYANIN HER YERİNDEN MÜŞTERİ
Kapalıçarşı’da halıcılık işiyle uğraşan Suat Aytan, 40 yıldır bu sektörün içinde. İşlerin çok durgun olduğunu söyleyen Aytan, şunları kaydetti: “Uçuşlar başlamadığı için turizmde hareketlenme olmadı. Turistler olmayınca bizim işlerimiz de durgun oluyor. Düzelecek diye bekliyoruz. Kolombiya’dan Brezilya’ya Rusya’dan İngiltere’ye kadar dünyanın her yerinden Kapalıçarşı’ya müşteri geliyor.”