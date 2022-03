Tarihi zirveden sonuç çıkmadı: Lavrov ve Kubela'dan önemli açıklamalar

Ukrayna'da minik Amelia sığınakta söylediği şarkıyla hayran bıraktı

Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları nedeniyle sığınakta kalan 7 yaşındaki Amelia'nın karlar ülkesi animasyon filminin müziği olan 'Let It Go' şarkısını söylediği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video milyonlarca kişiye ulaşarak tıklanma rekoru kırdı.