Tarihi zirveden sonuç çıkmadı: Lavrov ve Kubela'dan önemli açıklamalar

Türkiye'deki tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öncülüğünde gerçekleşti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla gerçekleşecek üçlü barış zirve sonrası önemli açıklamalarda bulunuldu.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

Bugünkü Ukrayna krizinin temelinde yatan sorunların çözümüne yönelik her girişimi destekleriz.

Herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Görüşmemizin sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle insani konuları ele aldık. Sivillerimizin zarar görmemesi için hangi tedbirleri almamaz gerekiyor bunu konuştuk. Siviller kalkan olarak kullanılıyor.

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Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık. Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik. Güzergahlar durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. En güvenli güzergahları seçiyoruz.

Son müzakerelerde Rus tarafı kendi münazaralarını ayrıntılı bir şekilde sundu.

#CANLI Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Olaylardan bir fragman alıp sadece bir bölümünü bilip anti Rusya algısı oluşturmak hiç doğru değil.https://t.co/LJkPr54ExH — Yeni Şafak (@yenisafak) March 10, 2022

Tüm tarafların, AB’nin görüşlerinin de ele alınarak Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

Bizi ilgilendiren konulara nasıl NATO karar verebilir? Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına karşı çıkmıyoruz. Kendimizi haklı gösterme çabasında değiliz

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Biz amaçlarımızı çok açık belirttik, Ukrayna'nın silahlandırılmasını istemiyoruz. Ukrayna'da yeni nazi nitelikli hükümetin kurulmasını istemiyoruz. Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz.

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GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu: İnsani ateşkesin sahada işlemesi gerekiyor

Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük.

Aslında biz her zaman Dışişleri Bakanlığı çerçevesinde yaptığımız çalışmalarda gerçekçi bilgilere dayanarak büyükelçilere talimat gönderiyoruz. ABD'lilerin yaptıkları ise, bunu da gizlemiyorlar. Tek taraflı yasa dışı ABD yaptırımlarına uymalarını istediklerini gizlemiyorlar.

Ukrayna ile ilgili alınacak kararlarda bizim de görüşümüzün dikkatinin alınmasını istedik. Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz. Yeni bir nazi hükümetinin yönetiminde bir tehdit oluşturmasını istemiyoruz. Ortodoks kilisesinin de faaliyet göstermesini istiyoruz. Durumu sonuna kadar diplomatik yollarla çözme arzusundayız.

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Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz. Batı’nın Ukrayna’dan istediği tek şey sürekli bu ülkenin Rusya’ya karşı çalışmasıydı.

Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız. Öyle tedbirler alacağız ki benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz.

Biz davet eden ülkelere minnettarlığımızı iletiyoruz. Destek vermek isteyenlere minnettarız. Çıkarların dengeli olmasını istiyoruz.

Nükleer bir savaş olmasını istemiyorum, olacağına da inanmıyorum.

Kubela'nın açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu toplantı hem kolaydı hem zordu. Zordu çünkü ben elimden geleni yaptım. Amacım en azından diplomatik bir çözüm bulmaktı. En trajik durum şu an Mariupol'de yaşanıyor. Kent bombardıman altında havadan bombardıman altında. Ve ben de insani bir amaçla buraya geldim. Amacım insani bir koridorun oluşmasını sağlamak Mariupol'den sivillerin çıkışını sağlamak için.

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Ne yazık ki Bakan Lavrov bu konuda kararlılık sergilemedi ancak ilgili yetkililerle yazışacağını belirtti. Biz aynı zamanda 24 saatlik ateşkes kısmını da ele aldık.

Herhangi bir ilerleme kaydetmedik bu konuda. Öyle gözüküyor ki farklı karar alıcıların devreye girmesi gerekecek. Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik.

Ben tekrar görüşmeye hazırım böyle bir formatta. Eğer çözüm çıkacaksa inanıyorum dışişleri bakanları görüşürse barışı görüşmeleri gerekiyor. Ben de bu uğurda görüşmeleri sürdürmeye hazırım Ukrayna'daki savaşı bitirmek için.