Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiyeye geliyor
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Stoltenberg cuma günü Antalya'ya gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi de Türkiye'ye gelen isimler arasında olacak.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya-Ukrayna son dakika, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiyeye geliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg.

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde, NATO'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret gerçekleştirilecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Erdoğan ve Çavuşoğlu ile görüşecek

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

Atom Enerji Kurumu başkanı Antalya'da olacak

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.

Grossi, sosyal medyadaki fotoğraflı paylaşımında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını söyledi.

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