NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Stoltenberg cuma günü Antalya'ya gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi de Türkiye'ye gelen isimler arasında olacak.

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