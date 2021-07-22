Bakan Pakdemirli ‘hayalet ağ’ için daldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan ve “hayalet ağ” olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlar için farkındalık oluşturmak adına Marmara Denizi’nde özel dalış gerçekleştirdi.

Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Balıkçıların avlanmak için denize bıraktığı ancak fırtına, kayalığa takılma gibi çeşitli nedenlerle denizde kalan ağlar “hayalet ağ” olarak adlandırılıyor.

Bakan Pakdemirli, Marmara’da özel bir dalış yaparak 2 hayalet ağı denizden çıkardı. Pakdemirli dalışın ardından hayalet ağların çıkarılmasının, denizlerin, özellikle Marmara’nın temizliği açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İster istemez bu ağlar aşağıda birikim yapıyor, farklı deniz canlılarının oluşmasına sebebiyet veriyor ve gelen giden tüm canlıların orada takılmasına ve ciddi bir deniz çöplüğü yaratmasına sebep oluyor. Müsilajın da aslında kaynaklarından biri hayalet ağlardır.”

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