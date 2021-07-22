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İSTANBUL

Bakan Pakdemirli ‘hayalet ağ’ için daldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerde büyük tehdit oluşturan ve ‘hayalet ağ’ olarak tarif edilen terk edilmiş ağlara dikkat çekmek için Marmara Denizi’ne daldı. Pakdemirli, 2 hayalet ağı denizden çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ‘hayalet ağ’ için Marmara Denizine daldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmara Denizi'nde özel dalış gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan ve “hayalet ağ” olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlar için farkındalık oluşturmak adına Marmara Denizi’nde özel dalış gerçekleştirdi.

Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Balıkçıların avlanmak için denize bıraktığı ancak fırtına, kayalığa takılma gibi çeşitli nedenlerle denizde kalan ağlar “hayalet ağ” olarak adlandırılıyor.
Balıkçıların avlanmak için denize bıraktığı ancak fırtına, kayalığa takılma gibi çeşitli nedenlerle denizde kalan ağlar “hayalet ağ” olarak adlandırılıyor.

Bakan Pakdemirli, Marmara’da özel bir dalış yaparak 2 hayalet ağı denizden çıkardı. Pakdemirli dalışın ardından hayalet ağların çıkarılmasının, denizlerin, özellikle Marmara’nın temizliği açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İster istemez bu ağlar aşağıda birikim yapıyor, farklı deniz canlılarının oluşmasına sebebiyet veriyor ve gelen giden tüm canlıların orada takılmasına ve ciddi bir deniz çöplüğü yaratmasına sebep oluyor. Müsilajın da aslında kaynaklarından biri hayalet ağlardır.”

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