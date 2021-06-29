Bakan Pakdemirli'den 'yangın çıkan yere otel yapılacak' iddialarına sert yanıt: Bir tane örneğini gösteremezler bu yapılan adice

Muğla'nın Ula ve Marmaris ilçelerinde ormanlık alanlarda, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Marmaris'teki yangını söndürmek için görev alan Görkem Hasdemir isimli personel, şehit oldu.
Söz konusu olay üzerinden algı çalışması yapan muhalefet, yanan alanlara otel yapılacağını ve bölgelerin kasıtlı olarak yakıldığını öne sürdü.
Bakan Pakdemirli'den iddialara yanıt: Adice
İddialara ilişkin Habertürk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şehidimizin olduğu günde, yangın adice bir polemik konusu yapıldı. Bir tane örneğini getiremezler. İddiaların aslı yoktur." dedi.
Bakan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:
- "İnşallah ekim, kasım aylarında biz orayı Görkem kardeşimiz için hatıra ormanı haline getireceğiz. Anayasanın 179. maddesi orman alanlarını korur. Bir yer yansa dahi oranın tekrar orman yapılması yani ağaçlandırılması gerekir. Türkiye’de herhangi bir örnek yok. Maalesef bu konudan sadece iktidar karşıtlığı belki de farklı sebeplerle medyada sürekli olarak söylenir. Bunun asla doğrusu yoktur. Bir tane örneğini getiremezler. Turgut Özal’dan beri ormanların turizm alanlarına tahsisiyle alakalı bir yönetmelik var. Şehidimizin olduğu bir günde böyle tartışmaların olması, döktüğü kanın üzerinden adice bir polemik yapılması demektir. Bu şehidimiz boşuna mı öldü? Otel yapılsın diye mi öldü? Hayır bir ağaç daha yanmasın diye."