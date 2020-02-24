Gündem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Vandaki depremzedeleri ziyaret etti
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Van'daki depremzedeleri ziyaret etti

Van'ın Başkale ilçesinde depremden etkilenen vatandaşların derdini dinleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremde yaralanan 66 kişiden 33'ünün taburcu olduğunu, diğer yaralıların da durumunun iyi olduğunu, bazılarının taburcu olabilecek duruma geldiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli depremde hasar gören köylerde incelemelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli depremde hasar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İran'da yaşanan ve Van'ın Başkale ilçesinde hasara neden olan depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, depremin hasara neden olduğu mahallelerde yaptığı incelemelerin ardından, enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Doktorlardan yaralıların durumu hakkında bilgi alan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, daha büyük kayıpların olabileceği bir afetin yaşandığını söyledi. Pakdemirli, depremde 9 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek şunları dile getirdi:

Kayıpların hepsi bir can. Ateş düştüğü yeri yakıyor. 9 kaybımızın olması bin yandan çok üzücü, bir yandan da bu kadar az kaybın olması yaramızı teselli ediyor.

Depremde yaralanan 66 kişiden 33'ünün taburcu olduğunu aktaran Pakdemirli, diğer yaralıların da durumunun iyi olduğunu, bazılarının taburcu olabilecek duruma geldiğini ifade etti.

Deprem sonrası Van'daki enkaz bölgesi drone ile görüntülendi
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Deprem sonrası Van'daki enkaz bölgesi drone ile görüntülendi
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yıkıma neden olması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıkımından geriye kalan enkaz yığınları kameraya yansıdı.


Devletin en hızlı şekilde yaraları saracağını vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesindeki köylerimiz çok etkilenmiş. Derecesi yüksek olmayan bir deprem ama diğer taraftan yapıların dayanıksız ve kerpiçten yapılması nedeniyle böyle bir yer hareketinde ne yazık ki birçok bina hasar almış. Özpınar, Güvendik ve Gelenler mahallelerinde ziyaretlerde bulunduk. Gelenler köyünde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınmış. Allah'a şükür köyde can kaybı yok ama önemli oranda tahrip olmuş durumda. En kısa zamanda bu yaraların sarılması için gayretle çalışıyoruz. Devletin tüm kurumları burada. Hayatın normale dönmesi konusunda gayretlerimiz sürüyor."

Pakdemirli, ziyaretin ardından Edremit ilçesindeki "Van Sektör Buluşması" toplantısına katıldı.

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İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti
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