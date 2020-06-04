Tarlaya giren domuz sürüsü, 200 kilo karpuzu parçaladı: Olgunlaşmamış olanlarını değil, olgunlaşmışları yemiş Antalya'nın Serik ilçesinde karpuz tarlasına giren domuzlar, yaklaşık 200 kilo ürüne zarar verdi. Üretici Mehmet Şahin, "Domuzlar geldiği zaman teneke çalarak veya havaya ateş ederek ürkütüyorduk. Ne kadar nöbet tuttuysak başarılı olamadık. Karpuzları, tarlanın bir tarafından giren domuzlar yiyip, bitirdi. Ama domuzlar karpuzların olgunlaşmamış olanlarını değil, olgunlaşmışları yemiş" dedi.

Haber Merkezi 04 Haziran 2020, 11:15 DHA