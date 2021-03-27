​Tartışmalı mahkeme kararı: Bunlar nasıl serbest kaldı?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 123’ü muvazzaf 184 şüpheliye yönelik gerçekleştirdiği FETÖ operasyonunda tartışmalı bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 172 şüpheliden, 5’i savcılık, 1’i polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 30’u şüpheli itirafçı olurken 135 kişi savcılık tarafından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 41 kişiyi tutuklayan mahkeme, 3 kişiyi serbest bıraktı, 92 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti. Savcılık 92 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılığın, itiraz yazısında çarpıcı tespitlere yer verildi.

USUL VE ESASA AYKIRI

Şüphelilerle ilgili somut hiçbir gerekçe gösterilmeden “delil durumu” nedeniyle serbest bırakılma tercihinin kullanıldığı anlatılan itiraz yazısında, hakkında 4 grup ardışık aranma ve aleyhinde itirafçı beyanı bulunan bir şüpheli askerle ilgili tutuklama kararı verilirken, hakkında 24 grup ardışık aranma ve aleyhine itirafçı beyanı bulunan, ifadesinde de etkin pişmanlıktan yararlanmayıp açıkça örgütsel iradesini devam ettiren bir başka şüpheli askerin serbest bırakıldığı belirtildi. Savcılık, “Açıklanan gerekçelerle serbest bırakma kararının usul ve esasa açıkça aykırı olduğu anlaşılmıştır” tespitinde bulundu.

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23 Mart’ta İzmir merkezli 53 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 150 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ONLARCA ARDIŞIK ARAMA

İtiraz yazısında TSK’daki kriptoların yakalanabilmesi için en önemli delillerden biri olan ankesörlü telefonla ardışık aranma uygulamasının Yargıtay tarafından tek başına delil olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Serbest bırakılan şüphelilerden A.B.’nin 37, E.Y.’nin 29, M.T.’nin 24, H.K.’nın 15, B.A.’nın 15, K.K.’nın 9, B.B.’nin 9, Ö.G.’nin 8, M.E.’nin 6, F.K.’nın 6, B.E.’nin 6, M.B.’nin 5, R.A.’nın 5, İ.D.’nin 4, R.Ö.’nün 4, M.K.’nın 4, K.T.’nin 2, M.Y.’nin de 2 grup ardışık aramasının olduğu tespit edildi. Serbest kalanlardan bazılarının hakkında itirafçı beyanları olduğu da öğrenildi.

Yargıtay kararı var

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ankesör davası sanığı eski bir astsubayın aldığı cezaya itirazını incelemiş ve ankesörlü telefonla aranmanın tek başına, yani tanık veya herhangi bir yan delil olmadan mahkumiyete yeterli olduğuna hükmetmişti. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ceza alan A.A.’nın temyiz başvurusunu karara bağlayan Yargıtay, sanığın sadece ankesörlü telefonla aranan cep telefonuna ait HTS kayıtlarını tek başına delil olarak yeterli kabul etmişti.

GÜNDEM FETÖ rolü ortaya çıkarılsın