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KAHRAMANMARAŞ

FETÖ rolü ortaya çıkarılsın

FETÖ rolü ortaya çıkarılsın

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümünün üzerinden 12 yıl geçti. Soruşturma sürerken, Avukat Kemal Yavuz, davaya ilişkin tüm dosyaların güncellenmesi durumunda ‘kaza’nın bir FETÖ organizasyonu olduğunun net olarak görüleceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ rolü ortaya çıkarılsın
Muhsin Yazıcıoğlu

Kahramanmaraş’ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümünün üzerinden 12 yıl geçti. Ana soruşturma sürerken, arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı. Avukat Kemal Yavuz, davaya ilişkin tüm dosyaların güncellenmesi durumunda ‘kaza’nın bir FETÖ organizasyonu olduğunun net olarak görüleceğini söyledi.

Tüm deliller FETÖ'yü gösteriyor
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Tüm deliller FETÖ'yü gösteriyor

ÖRGÜT TARAFINDAN YAPILDI

  • Yavuz, “Çok etraflı araştırmalar yapıldığında ve askeri yapıdaki FETÖ yapılanması tam olarak çözüldüğünde bunun tamamının bir FETÖ organizasyonu olduğunun daha net olarak ileriki aşamalarda anlaşılacağı inancındayız. Biz olayın örgütlü yapı tarafından gerçekleştirildiği inancındayız” dedi. Yavuz, “Ana dosya olarak kabul edilen çatı dosyanın açılarak, diğer dosyaların güncellenerek, yargılamanın devam etmesi gerektiği inancındayız. Türk yargısının bunu yapacağını ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da bu amaçla çok ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. Kısa zaman içerisinde de sonuçlarını Türk yargısının alacağı, sanıkların yargı önünde hesap vereceği günün geleceği inancı ve kanaatindeyiz.” ifadelerini kullandı.

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Cezalara onama

Öte yandan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, davayla ilgili 4 kamu görevlisine verilen hapis cezalarını hukuka uygun bularak onadı. Arama çalışmalarında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle “görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanan Dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru 1 yıl 1 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları almıştı.

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