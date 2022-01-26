Olay, Tarsus ilçesi Gazi Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki aracın yandığı ihbarını alan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Tartıştıklarının kişinin aracını ateşe verdiler.

Bir kişinin otomobile benzin döküp ateşe verdiğini görüntülerden belirleyen ekipler, aracı kundaklayanın da F.K. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra kaçan F.K.'nin bindiği taksinin plakasını belirleyen ekipler, şüphelinin R.D. ile beraber olay yerinde geldiğini tespit etti. 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tartıştıklarının kişinin aracını ateşe verdiler.

Emniyette sorgulanan şüpheliler, Tarsus Hali'nde işçi olarak çalıştıklarını, gün içinde komşu iş yeriyle çıkan tartışmadan dolayı kundaklamayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Sorgulamada şüphelilerin daha önceden 'kapkaç, hırsızlık, kasten yaralama' suçlarından sabıkalarının olduğu belirlendi. 2 şüpheli, işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

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