Gündem Tartıştıklarının kişinin aracını ateşe verdiler
MERSİN

Tartıştıklarının kişinin aracını ateşe verdiler

Mersin'de tartıştıkları kişinin otomobiline benzin dökerek yakan F.K. ile R.D., gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Tartıştıkları kişinin otomobilini benzin döküp ateşe verdiler
Tartıştıklarının kişinin aracını ateşe verdiler.

Olay, Tarsus ilçesi Gazi Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki aracın yandığı ihbarını alan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Tartıştıklarının kişinin aracını ateşe verdiler.
Tartıştıklarının kişinin aracını ateşe verdiler.

Bir kişinin otomobile benzin döküp ateşe verdiğini görüntülerden belirleyen ekipler, aracı kundaklayanın da F.K. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra kaçan F.K.'nin bindiği taksinin plakasını belirleyen ekipler, şüphelinin R.D. ile beraber olay yerinde geldiğini tespit etti. 2 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tartıştıklarının kişinin aracını ateşe verdiler.
Tartıştıklarının kişinin aracını ateşe verdiler.

Emniyette sorgulanan şüpheliler, Tarsus Hali'nde işçi olarak çalıştıklarını, gün içinde komşu iş yeriyle çıkan tartışmadan dolayı kundaklamayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Sorgulamada şüphelilerin daha önceden 'kapkaç, hırsızlık, kasten yaralama' suçlarından sabıkalarının olduğu belirlendi. 2 şüpheli, işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

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