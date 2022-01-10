Gündem İçişlerinden Esenyurtta iki grup arasında çıkan kavgayı siyasete alet eden Ümit Özdağa yanıt Yazıklar olsun
İSTANBUL

İçişleri'nden Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgayı siyasete alet eden Ümit Özdağ'a yanıt: Yazıklar olsun

Esenyurt’ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma büyüdü. Bir grup mahalleli, yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İçişlerinden Esenyurtta iki grup arasında çıkan kavgayı siyasete alet eden Ümit Özdağa yanıt: Yazıklar olsun
Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

Esenyurt’ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken bir kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: ÜMİZ ÖZDAĞ VE BENZERLERİNE YAZIKLAR OLSUN

"Esenyurt’ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı." diyen Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki göstererek şunları söyledi:

"Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!"

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