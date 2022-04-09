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BURSA

Tasarlayıp ürettikleri ilk saati Erdoğan’a hediye ettiler

Bursa’daki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mikromekanik Bölümünde okuyan öğrenciler, ürettikleri ilk saati Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tasarlayıp ürettikleri ilk saati Erdoğan’a hediye ettiler
Öğrenciler, ürettikleri ilk saati Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

Bursa’daki Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mikromekanik Bölümünde okuyan öğrenciler, ürettikleri ilk saati Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti. Öğrenci kabulüne 2019’da başlayan ve MEB ile TÜSAD iş birliğiyle atölyeleri donatılan bölümden mezun olan öğrenciler, protokol çerçevesinde saatçilik alanında istihdam edilecek.

2071’E KADAR GARANTİLİ

Öğrencilerin bir yıl süren proje sonunda ürettiği ilk saat de önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftarda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Erdoğan’a takdim edildi. Saatin 2071 yılına kadar garantisini meslek lisesi sağlayacak. Bölüm öğretmenlerinden Özgür Ateş, “Teknik malzemeleri CNC tezgahlarda işledik. Saatin camı, kordonu gibi parçaları montajladık ve Cumhurbaşkanımıza hazır hale getirdik. Ortaya gayet güzel bir ürün çıktı.” dedi. Öğrenciler de bu projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

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