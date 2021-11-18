Gündem Tatbikat gerçeğini aratmadı Midibüse giren ekipler yolcuları rehin alan teröristleri etkisiz hale getirdi
ERZİNCAN

Tatbikat gerçeğini aratmadı: Midibüse giren ekipler yolcuları rehin alan teröristleri etkisiz hale getirdi

Erzincan’da özel harekât polisleri, ulaşım araçlarının kaçırılması tatbikatı yaptı. Nefes kesen tatbikat gerçeği aratmadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tatbikat gerçeğini aratmadı: Midibüse giren ekipler yolcuları rehin alan teröristleri etkisiz hale getirdi
Erzincan’da midibüste rehine kurtarma tatbikatı.

Erzincan’da özel harekât polisleri, yolcu midibüsünde rehine kurtarma tatbikatı yaptı. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipleri tebrik etti.

  • Senaryo gereği, Erzincan- Erzurum kara yolunun Saztepe mevkiinde, teröristlerce içinde yolcuların bulunduğu bir midibüsün alıkonulduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi ekipleri yönlendirildi.

Erzincan’da midibüste rehine kurtarma tatbikatı.
Erzincan’da midibüste rehine kurtarma tatbikatı.

’Teslim ol’ çağrısına uymayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve rehinelerin kurtarılması için midibüse operasyon düzenledi. Ses ve sis bombaları attıktan sonra camlardan ve kapılardan midibüse giren ekipler, yolcuları rehin alan teröristleri etkisiz hale getirdi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatın ardından İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ekipleri tebrik etti.

Tatbikat komedisi
DÜNYA
Tatbikat komedisi

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı
FOTOĞRAF 10
Title
Türk Silahlı Kuvvetleri 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.<br><br>
Title
Tatbikat, özel kuvvetlerin temsili düşmanın konuşlandığı tepeliklere saldırması ve ele geçirmesi ile başladı. Temsili düşman hattının arkasına havadan çıkartma gerçekleştirilen tatbikatta pusuya düşürülen düşman güçleri etkisiz hale getirildi, zırhlı araçları ele geçirildi.<br><br>
Title
Keskin nişancıların da hedefleri nokta atışıyla imha ettiği tatbikatta, temsili hedeflere top, havan topu ve füzelerle atış yapıldı.<br><br>
Title
Tank ve zırhlı araçlarla düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirilen tatbikatta özel kuvvetler temsili işgal altında olan yerleşim birimlerimi kurtardı. Savaş uçakları da tatbikata katılarak temsili hedeflere atış yaptı.<br><br>
Title
Tatbikat, \"işgalden kurtarılan\" tepelere Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının asılması ve helikopterlerin iki ülke bayraklarını açarak uçuş gerçekleştirilmesi ile sona erdi.<br><br>
Title
Tatbikatı, Nahçıvan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de izledi.<br><br>
Title
Title
Title
Title
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı
Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edilerek işgal altındaki bölgeler kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.
Dünyada eşi benzeri bulunmuyor

Dünyada eşi
benzeri bulunmuyor

Yapımında mahkumlar çalıştı.
Sürücüler dikkat!

Sürücüler dikkat!

​Yargıdan emsal karar: Fahri müfettişin cezası iptal edildi.
Beklenen karar açıklandı

​Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi.

Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

​Her 8 kadından 1'inde görülüyor
Nur içinde yat<br>sevgili Nuri Bey

Nur içinde yat
sevgili Nuri Bey

​Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma: Nuri Bey'le olan maceralarımız çoktur

Yüzde 95<br>ilerleme sağlandı

Yüzde 95
ilerleme sağlandı

​Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.