Dünya Tatbikat komedisi
AVRUPA

Tatbikat komedisi

Letonya ordusu Namejs-2021 Askeri Tatbikatı’nı başkent Riga’nın cadde ve sokaklarında yapınca ilginç görüntüler yaşandı. Siper alan, binalara tırmanan, kol halinde yürüyen ve havaya ateş açan askerleri gören halk paniğe kapıldı. Savunma Bakanlığı da özür diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tatbikat komedisi ​
Savunma Bakanlığı, askerlerin tatbikat için sokakta olduğunu belirterek, askeri tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi.

Letonya ordusu tarafından başkent Riga’nın ana caddelerinde gerçekleştirilen Namejs-2021 Askeri Tatbikatı sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sokak ortasında tam teçhizatlı askerlerin makineli tüfekler taşıması ve havaya ateş açması, caddede yürüyenleri korkuttu. Annesinin kucağındaki bir çocuk, silahlı bir askeri görünce çığlık atarken, sokak ortasındaki tatbikata ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Letonya’da sokak ortasında yapılan askeri tatbikat vatandaşları korkuttu
OYNAT 00:35
Letonya’da sokak ortasında yapılan askeri tatbikat vatandaşları korkuttu
Letonya'da sokak ortasında tam teçhizatlı ve makineli tüfek taşıyan askerler caddede yürüyenleri korkuturken, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğu ortaya çıktı. Bölge sakinleri olaya tepki gösterdi.

Letonya ordusu tarafından başkent Riga'nın ana caddelerinde gerçekleştirilen Namejs-2021 Askeri Tatbikatı sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sokak ortasında tam teçhizatlı askerlerin makineli tüfekler taşıması ve havaya ateş açması caddede yürüyenleri korkuttu.

Letonya Savunma Bakanlığı, askeri tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Bu tür tatbikatlar sırasında ses çıkaran ancak tehlike oluşturmayan mermiler kullanıyoruz ancak bu durum yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür dileriz ama halkımızı da tatbikatlar için anlayış göstermeye davet ediyoruz' denildi.

  • Kamuoyunun tepkisini çeken görüntülerle ilgili Letonya Savunma Bakanlığı, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğunu açıkladı. Bakanlık, askerlerin tatbikat için sokakta olduğunu belirterek, askeri tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi. Ayrıca yapılan açıklamada, “Bu tür tatbikatlar sırasında ses çıkaran ancak tehlike oluşturmayan mermiler kullanıyoruz. Fakat bu durum yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür dileriz. Ama halkımızı da tatbikatlar için anlayış göstermeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Abone Ol Google News
Gri kategorideki terörist teslim oldu

Gri kategorideki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık
Kendi ülkesinde bile geride kaldı: Avrupalıların tercihi Macron değil Merkel

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

Umutlandıran açıklama: Salgın mevsimsel gribe dönerse bitebilir
Sopayla dövüp<br>defalarca bıçakladılar

Sopayla dövüp
defalarca bıçakladılar

​Yaralı Ekrem A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

​Elinde kızının fotoğrafı sırtında Türk bayrağı ile Ankara'ya yürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.