TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması: Açık bir hüküm yok süreci değerlendiriyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop soruları yanıtladı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
ENİS BERBEROĞLU HAKKINDA FEZLEKE
Berberoğlu fezlekesi henüz TBMM'ye gelmedi, Adalet Bakanlığı'ndan gelecek. Fezleke geldiğinde durum değerlendirmesi yapacağız. Açık bir hüküm yok, süreci değerlendireceğiz.
(Berberoğlu şu anda vekil mi?) Onu da tam söyleyemiyor. Meclis'in işlem yapmasından sonra netleşecektir. Mahkeme kararı okunması gibi bir şey yok. Bundan sonra benzer bir şey yaşandığında, ne yapılır, o konuda netlik yok. Hukukçu arkadaşlarla değerlendirme yapmamız gerekir.
ABD'DEKİ FETÖ'CÜLER
ABD'deki senatörlerin FETÖ ile mücadelemizden rahatsızlığı var.
Ayrıntılar geliyor...