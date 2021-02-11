Gündem TBMM Başkanı Şentoptan Enis Berberoğlu açıklaması Açık bir hüküm yok süreci değerlendiriyoruz
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması: Açık bir hüküm yok süreci değerlendiriyoruz

Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekenin Meclis'e geldiğinde durum değerlendirmesi yapacakların söyleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Açık hüküm yok, süreci değerlendireceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop soruları yanıtladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

ENİS BERBEROĞLU HAKKINDA FEZLEKE

Berberoğlu fezlekesi henüz TBMM'ye gelmedi, Adalet Bakanlığı'ndan gelecek. Fezleke geldiğinde durum değerlendirmesi yapacağız. Açık bir hüküm yok, süreci değerlendireceğiz.

(Berberoğlu şu anda vekil mi?) Onu da tam söyleyemiyor. Meclis'in işlem yapmasından sonra netleşecektir. Mahkeme kararı okunması gibi bir şey yok. Bundan sonra benzer bir şey yaşandığında, ne yapılır, o konuda netlik yok. Hukukçu arkadaşlarla değerlendirme yapmamız gerekir.

ABD'DEKİ FETÖ'CÜLER

ABD'deki senatörlerin FETÖ ile mücadelemizden rahatsızlığı var.

Ayrıntılar geliyor...

Abone Ol Google News
Açık bir hüküm yok

'Açık bir hüküm yok'

​TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması.
Sütün kaymağını marketler yiyor

Sütün kaymağını marketler yiyor

​2 lira 80 kuruşluk sütün reyon fiyatı 7-8 lira.
Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcanı ziyaret edecek

'Bu işte bir tuhaflık var'

'Bu işte bir tuhaflık var'

Böylesi daha önce olmamıştı, sürüngenler erken uyandı.

​Bakan Koca'dan Yeni Şafak'a çarpıcı değerlendirme.

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

​Sesli iletişim uygulaması üzerinde çalışıyorlar.
Tek yasal<br>mirasçısı eşiymiş

Tek yasal
mirasçısı eşiymiş

Tüyler ürperten cinayette yeni detay ortaya çıktı.

​Polisin üzerine sürüp kaçtı yakalanınca tehdit etti.
Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Etiket üstünde yer alan iki tarih karıştırılıyor.
Mesaj yerine ulaştı

Mesaj yerine ulaştı

​Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.