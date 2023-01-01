TBMM Başkanı Şentop'tan 'Kara Ocak' katliamı paylaşımı: Cenabıhak bir daha böyle acılar yaşatmasın

Azerbaycan'da 20 Ocak 1990 tarihinde Sovyet ordusunun Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayırt etmeden gerçekleştirdiği katliamın kurbanları anılıyor. Tarihe "Kanlı Ocak" adıyla geçen katliamın acısı, aradan 33 yıl geçmiş olmasına rağmen tüm Azerbaycanlıların hafızasında tazeliğini koruyor. Azerbaycan'da aynı zamanda bir kahramanlık destanı olarak da hafızalara kazınan Kanlı Ocak olayları, 70 yıl süren Sovyet esaretinden sonra bağımsızlığın kazanılmasında önemli dönüm noktası olarak da kabul ediliyor.