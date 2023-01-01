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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Kara Ocak' katliamı paylaşımı: Cenabıhak bir daha böyle acılar yaşatmasın

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenleri andı.

14:09 . 20/01/2023 Cuma
AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,
"Can Azerbaycan ile ortak acımız olan Yanvar'ın üzerinden 33 yıl geçti. Esarete ve işgale mahkum edilmeye çalışılan kardeş Azerbaycan'ın istiklali uğruna şehadete yükselen 20 Yanvar şehitlerini rahmetle anıyorum. Cenabıhak bir daha böyle acılar yaşatmasın"
ifadelerini kullandı.



#Azerbaycan
#Kara Ocak
#TBMM Başkanı Mustafa Şentop
#Yanvar
1 saat önce
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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Kara Ocak' katliamı paylaşımı: Cenabıhak bir daha böyle acılar yaşatmasın
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