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İzmir’de ekmeğe zam eli kulağında! 200 gram ekmek fiyatı ne kadar olacak?

İzmir’de, ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir’de 200 gram ekmeğin yeni zamlı tarife fiyatı Ticaret Bakanlığı'na iletildi. Bakanlık onayından geçmesi durumunda kentte 200 gram ekmeğin fiyatı zamlanmış olacak. En son şubat ayında ekmeğe zam yapılmıştı. Peki ekmek fiyatı ne kadar? İzmir'de ekmek kaçtan satılıyor? 200 gram ekmeğin fiyatı kaç lira? İşte detaylar.

13:52 - 21/05/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 13:54 - 21/05/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
İzmir ekmek fiyatları
İzmir ekmek fiyatları

İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatının zamlanması yönündeki teklif, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği komisyonu tarafından Ticaret Bakanlığı'na sunuldu

İzmir’de, ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantısında oylama yapıldı.

İzmir’de emeğe ne kadar zam gelecek?

Oylama sonucunda, İzmir’de 200 gram ekmeğin 10 TL olması için hazırlanan zam tarifesi 17 Mayıs’ta Ticaret Bakanlığı'na iletildi. Bakanlık onayından geçmesi durumunda kentte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL’den satışa sunulacak.

220 gram ekmek ne kadar?

Ekmek için sunulan yeni fiyat tarifesinin asıl sebebinin artan maliyetler olduğuna dikkat çeken İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, “İzmir’de 220 gram ekmek 9 TL olarak satılmaktadır; ancak işçilik, un fiyatları, elektrik, su, maya, mazot, doğal gaz gibi artan zamlar bizi tekrar ekmek zammı kararı almaya itmiştir. Artan maliyetlerden dolayı almış olduğumuz zam, maliyetin çok çok altında kalmaktadır.

Fırıncı meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar sadece maliyet artışlarıyla bitmemektedir. Fırınlarda çalışacak yetişmiş elaman bulamamak en büyük sıkıntımızdır. Vatandaşımızın sofralarına ekmek sunmak için canla başla, 7 gün 24 saat ailemizle gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” diye konuştu. 31 Ocak 2024’te ise İzmir’de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu.

#İzmir
#ekmek fiyatı
#zam haberi
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