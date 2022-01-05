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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan Meclis'te görüşmeleri süren kanun teklifini geri çekmesini isteyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Hayretle karşılıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "8 yılı SSK Genel Müdürlüğü, 8 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde geçmiş olmak üzere 19 yıl milletvekilliği, yaklaşık 3 yıl Grup Başkanvekilliği ve 11 yıldır Genel Başkanlık yapan bir kişinin, TBMM'de komisyon çalışmaları tamamlanmış ve Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin kabul veya reddedilmesiyle ilgili olarak Anayasa'nın ve İçtüzüğün TBMM Başkanına herhangi bir müdahale yetkisi tanımadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentoptan Mecliste görüşmeleri süren kanun teklifini geri çekmesini isteyen Kılıçdaroğluna tepki: Hayretle karşılıyorum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hatırlatarak, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanları ihale ile almışlar. Kimisi 20 yıl, 30 yıl. Şimdi bir kanun getiriyorlar. TBMM'nin çıkaracağı bir kanunla bütün süreleri 49 yıla çıkarıyorlar. Bu ne demektir? Özellikle bu lafım TBMM'yi yöneten ve başkanı olan kişiye, TBMM'yi bir avuç insanın yolsuzluğuna malzeme edemezsin. O kanun teklifini geri çek, TBMM böyle bir ayıbı kaldıramaz." sözüne cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Şentop, şunları kaydetti:

  • "8 yılı SSK Genel Müdürlüğü, 8 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde geçmiş olmak üzere 19 yıl milletvekilliği, yaklaşık 3 yıl Grup Başkanvekilliği ve 11 yıldır Genel Başkanlık yapan bir kişinin, TBMM'de komisyon çalışmaları tamamlanmış ve Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin kabul veya reddedilmesiyle ilgili olarak Anayasa'nın ve İçtüzüğün TBMM Başkanına herhangi bir müdahale yetkisi tanımadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum.

Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin geri çekilmesini TBMM Başkanından talep etmenin, Yüce Meclis'in ruhuna ve demokrasinin özüne hakaret olduğunu bilmemek, bu kadar yıldır milletvekili olarak görev yapan kişiye yakışmayan bir tavır ve bilgisizlik hali olduğundan anlaşılması güç bir durumdur. Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum."

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