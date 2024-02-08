TCG BURGAZADA Doğu Akdeniz'de keşif gözetleme ve karakol görevine başladı

MSB, SAT komandolarınca gemiye çıkma eğitimlerine ilişkin fotoğrafları da paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
"TCG BURGAZADA, 05 Şubat 2024 tarihinde Mersin limanında “NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekâtı 2024-1” komutasını devraldı."
denildi.
Açıklamada, "
Bu kapsamda yer alan Deniz Güvenliği Harekâtına yönelik Doğu Akdeniz’de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı. Deniz Muhafızı Harekâtının birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı."
ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, SAT komandolarınca gemiye çıkma eğitimlerine ilişkin fotoğraf paylaştı.
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32 dakika önce