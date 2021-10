​Tedbir azaldı satışlar düştü

MUHAMMED KURTAR

Sağlık otoritelerinin uyarılarına rağmen Kovid-19’la mücadelede uyulması gereken hijyen kurallarındaki gevşeme maske, dezenfektan satışlarına da yansıdı. Başkentte medikal ürün satan dükkanların bulunduğu Sağlık Sokak’ta salgının ilk dönemlerindeki hareketlik yerini sakinliğe bıraktı.

Nusret Erdoğan

MASKE ALMAYA GEREK DUYMUYORLAR

Pandeminin ilk dönemine oranla tıbbi maske satışlarının yüzde 99 azaldığını vurgulayan Eczacı Nusret Erdoğan, “Koronavirüs ilk yayılmaya başladığında maskeler kısa sürede tükeniyordu, depodan maske gelir gelmez hemen bitiyordu. Dezenfektan ve kolonya satışlarımız ise satış rekorları kırıyordu. Şimdilerde ise insanlar almaya gerek bile görmüyor, satışlarımız yok diyecek kadar az” dedi.

DEZENFEKTAN, SİPERLİK SATILMIYOR

Koronavirüsün ilk döneminde haftalık yaklaşık 50 bin adet maske sattığını belirten Medikalçi Enver Solakoç, “Devam eden haftalarda ise bu rakam 100 bine kadar çıktı. Şu anda satışımız haftalık 10 bini bile bulmuyor. Dezenfektan satışlarımız ise haftalık 1 ton iken dün 100 litre oldu. Bazı günlerde ise hiç satışımız olmuyor. Pandeminin başında dükkanımızın bir köşesini tamamen maske kutuları kaplıyordu. Aynı gün tükeniyordu. Siperlik satışlarımız ise ilk başlarda haftada 2 bin olurdu şu an en fazla 10, 15 tane satabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Tamer Akdemir

RAFLARDA ESKİYOR

Pandeminin başladığı ay günde bin kutu maske sattığını ifade eden medikalci Tamer Akdemir ise şu anda ortalama 80 kutu sattığını söyledi. Akdemir, “İlk günlerde maske yetiştiremiyorduk, şu an ise raflarda eskiyor. Dezenfektan satışlarımız ise bir hayli fazlaydı. O günlerde günde 100 litre dezenfektan satarken şu an bir litre satabiliyoruz. Siperlik satışlarımız da yoğundu şu an soran yok. Sanırım artık tedbirler azalıyor” diye konuştu.

Maske 3 kat olmalı

Son dönemde tıbbi maskelerin kalitesizliğine yönelik şikayetler de arttı. 3 katlı maskenin yerini 2 katlı maskeler aldı. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Kordinatörü Prof. Dr. Sema Turan “Tıbbi maskelerin kalitesine dikkat edilmeli. Vatandaşlar maskeyi almadan önce kaç katlı olduğuna dikkat etmeliler. Maske alırken seçici olunmasında yarar var. Fark ediyoruz ki aşılama başladıktan sonra maskeden uzaklaştık. Aşı olsak dahi maske nizami bir şekilde takılmalı.” dedi.

OYNAT 00:32 Maske takmayı reddeden yabancı uyruklu kişi ve arkadaşı metro istasyonundan çıkarıldı Yenikapı-Hacıosman (M2) hattının Osmanbey durağından metroya binen yabancı uyruklu bir kadın ve arkadaşı, uyarılara karşın maske takmayınca metrodan indirildi.



Osmanbey durağından metroya binen kadın maske takması için vatandaşlar tarafından uyarılınca, bağırarak tepki gösterdi. Kargaşayı önlemek üzere yolcuların takması için uzattığı maskeleri yere fırlatan kişi, bağırarak hakaret etmeyi sürdürdü. Kadın ve arkadaşının metrodan inmesini isteyen vatandaşların uyarısı üzerine güvenlik görevlileri, 2 yolcuyu Şişli-Mecidiyeköy durağında indirdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder