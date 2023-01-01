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Tekirdağ’a gelecek gemide 290 kilo kokain ele geçirildi
Selüloz yüklü gemide yapılan aramalar neticesinde 290 kilogram kokain ele geçirildi. Geminin, Tekirdağ’a gelmek için beklediği öğrenildi.
16:16 . 18/01/2023 Wednesday
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Sao Paulo

Sao Paulo

Brezilya polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda yüklü miktarda kokainin ülkeden çıkışına engel oldu.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyon kapsamında,
Sao Paulo
kentindeki Santos Limanı'nda selüloz yüklü bir gemide aramalar yapıldı.

Gemide su toplamak için kullanılan ve deniz seviyesinin hemen altında bulunan bölgeden 290 kilogram kokain bulundu.

Tekirdağ’a getireceklerdi

Söz konusu kokain, dalgıç ekiplerinin çağrılması ile gün yüzüne çıktı.

Geminin ise Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Martaş Limanı’na hareket etmek üzere beklediği öğrenildi.

Brezilya polisi kokainlere el koydu.

17 ton kokaine el konuldu

Resmi verilere göre, 2021 yılında Santos Limanı'nda 17 ton kokaine el konuldu.

#Brezilya
#Tekirdağ
#Sao Paulo
2 hours ago
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Tekirdağ’a gelecek gemide 290 kilo kokain ele geçirildi
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