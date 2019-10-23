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TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz 15 metre çekildi: Balıkçı tekneleri karaya oturdu​

Tekirdağ'da deniz 15 metre çekildi: Balıkçı tekneleri karaya oturdu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki sahilde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. NKÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Ünal, "Bu çekilmeler yılda birkaç kez oluyor. Ayın çekim gücü ile ilgili bir durum. Genellikle eğimi düşük olan yerlerde yatay olarak suyun alçaldığını görüyoruz. Korkulacak bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Denizdeki çekilme nedeniyle balıkçı tekneleri karaya oturdu, denizanaları karaya vurdu.
Denizdeki çekilme nedeniyle balıkçı tekneleri karaya oturdu, denizanaları karaya vurdu.

Marmaraereğlisi'nde denizin çekilmesi nedeniyle bazı balıkçı tekneleri karaya oturdu, denizanaları karaya vurdu.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Ünal, deniz çekilmesinin mevsimsel ve normal bir durum olduğunu söyledi. Herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ve telaş edilmemesi gerektiğini anlattı.

AA
  • Ünal, "Bu çekilmeler yılda birkaç kez oluyor. Ayın çekim gücü ile ilgili bir durum. Genellikle eğimi düşük olan yerlerde yatay olarak suyun alçaldığını görüyoruz. Korkulacak bir durum söz konusu değil. Vatandaşların telaş yapmasına ve korkmasına gerek yok" diye konuştu.

Deniz çekilmesinin sadece Marmara Denizi'nde olmadığını ifade eden Ünal, "Evrendeki gezegenlerin birbiriyle olan ilişkileri ve yeryüzü hareketleri de bu olayın yaşanmasına etki ediyor. Bu olayı depremle ilişkilendirmek doğru olmaz. Vatandaşlarımızın müsterih olmalarında fayda var" dedi.

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