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Tekirdağ'da uyuşturucu baskını: Altı kişi yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde bir araç ve Çorlu ilçesinde 2 adreste yapılan aramada 1010 sentetik ecza hap, 379 gram skunk maddesi, 4,3 gram metamfetamin maddesi, 0,4 gram Eroin maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.

11:44 - 4/01/2024 Perşembe
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Tekirdağ'da uyuşturucu baskını: Altı kişi yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu baskını: Altı kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonlarda 6 kişi yakalanırken, olayda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde bir araç ve Çorlu ilçesinde 2 adreste yapılan aramada 1010 sentetik ecza hap, 379 gram skunk maddesi, 4,3 gram metamfetamin maddesi, 0,4 gram Eroin maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili F.A. Ö.Ö., M.A ve N.K. isimli şahıslara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan işlem yapıldı. S. F. ve Ş.B isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı.


#Tekirdağ
#Operasyon
#Uyuşturucu
27 dakika önce
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