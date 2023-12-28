41 ilde uyuşturucu üretici ve satıcılarına 'Narkogüç' darbesi: 1.4 ton uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 354 ekip, bin 225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik köpeğinin katılımıyla 41 ilde gerçekleştirilen “Narkogüç-41” operasyonlarında 418 zehir tacirinin yakalandığını, 1 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 4️⃣1️⃣ ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları ise şöyle;