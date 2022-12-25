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TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: Bir ölü, iki yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, Tekirdağ-Malkara kara yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola saçılan patatesleri temizlerken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Tekirdağda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: Bir ölü, iki yaralı
​Tekirdağ'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Tekirdağ-Malkara kara yolunun Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İstanbul-Şarköy seferini yapan ve içinde 10 yolcu bulunan Hakan Yazıcı (50) yönetimindeki 59 ACB 822 plakalı yolu otobüsü, emniyet şeridinden yola çıktığı iddia edilen Seyfi Özcan (57) yönetimindeki 34 GTH 05 plakalı patates yüklü kamyona çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan kamyon devrilirken, otobüsün ön kısmında da büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyon sürücüsü Seyfi Özcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otobüste bulunan yolculardan Sebahat Kara (62) ile Zekeriya Metin Dermanlı (58) da yaralandı. Kamyonda bulunan patatesler ise yola saçıldı.

Yaralılar, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon şoförü Seyfi Özcan'ın cansız bedeni de Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

'KAMYON ANİDEN ÖNÜME ÇIKTI'

Otobüs şoförü Hakan Yazıcı, "Ben Şarköy'e gidiyordum, kamyon aniden önüme çıktı. Kurtarmaya çalıştım ama kaza meydana geldi." dedi.

Kaza nedeniyle, Tekirdağ-Malkara kara yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola saçılan patatesleri temizlerken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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