Tekirdağ'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: Bir ölü, iki yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, Tekirdağ-Malkara kara yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola saçılan patatesleri temizlerken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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