Felaketi yaşayan İstanbul’un dibindeki şehir kara hasret

Son 3-4 yılda ülkenin farklı bölgelerinde olduğundan fazla şiddetli yağışlarla kendini gösteren seller meydana gelirken, şimdi de son zamanların en büyük kar yağışı esareti yaşanıyor.

4 mevsimin bir anda yaşandığı Türkiye’nin doğusu kışı, güneyi yazı, kuzeyi ise baharı, sonbaharı bir anda yaşayabiliyor. Hava muhalefetindeki enteresan durumları son zamanlarda Trakya ve İstanbul daha dar bölgede yaşamaya başladı. Zaman zaman Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de piknik yapılırken İstanbul’da ise kar yağışı etkili olabiliyor. Aynı zamanda İstanbul’da güneşli hava hakim iken, Trakya’da sel suları kendini gösterebiliyor.

Tekirdağlıların İstanbul şaşkınlığı

Son günlerde kar esaretinin yaşandığı İstanbul’un hemen yanı başındaki Tekirdağ’da bir gram kar düşmemesi ve buna karşın güneşli havanın yaşanması ise zaman zaman vatandaşlar arasında şaşkınlığa sebep oldu. İnsanların sahillere inerek, güneşli havanın tadını çıkardığı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinden yaklaşık 120 kilometre ötesindeki İstanbullular ise kar esareti ile boğuşuyor.

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“Türkiye’nin güzelliğini gösteriyor”

Süleymanpaşa ilçesinde güneşli havanın tadını çıkaran Cemil Uzun, “Her tarafın havası farklı. Bunlar aynı zamanda Türkiye’nin güzelliğini gösteriyor. Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden birisi. Ama değerini bilemiyoruz.” dedi.

Gülseher Uzun ise, “Doğu insanı da kar altında. Oradaki insanların koşulları zor, hayatları zor, yaşam koşulları zor. Ben buradaki güneşli havada gezerken, benim içim sızlıyor. Ben oradaki insanı da düşünüyorum. Önemli olan bu olmalı. Yani doğanın her yerine bitkisine, kuşuna, insanına eğer güzel bakabiliyorsak, insansan bu önemli. Burası güzelmiş bugün baktığında bugün Antalya denize giriyor.” şeklinde konuştu.

“Biz hep şaşırıyoruz”

İstanbul’un hemen yanı başındaki Tekirdağ’da kar yağışının olmamasına şaşırdıklarını ifade eden vatandaşlardan Ömer Taşçı, “Şaşırdık tabi ki ama Allah’ın vergisi. Buranın güneşli olmasına sevindik. Sahilde güzel bir yürüyüş yapıyoruz” diye konuştu.

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Süleymanpaşa sahil yürüyüş alanında güneşli havayı fırsat bilerek yürüyüş yapan Nazım Gado ise “Hava güzel biz her gün buradayız. Çıkıyoruz yürüyüş yapıyoruz sonra evimize gidiyoruz. Biz hep şaşırıyoruz. Bizde kar çok nadir görülür. Genelde hep böyle kuru soğuk yeriz. Tekirdağ’ın kuru soğuğu meşhurdur." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 26 Antalya'da kar yağışı etkili oluyor.​​​​​​​ Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti. Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Bazı vatandaşlar, bu alanlarda kar topu oynadı. Arkadaşlarıyla karda eğlenen Büşra Betül, AA muhabirine, evde birkaç saatle sınırlı yağışı beklediklerini anlatarak, \"Kar yağınca kendimizi dışarıya attık. Çok mutluyuz. Karın yağması o kadar iyi geldi ki stres attık.\" dedi. Taner Can da birkaç saat sonra işe gideceğini belirterek, \"Kar yağışını arkadaşımla izledim. Karla oynayıp eğlendim. Uykusuz kalmama değdi.\" diye konuştu. 29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, “O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim. Şimdi yeniden görmek nasip oldu. Çocuklarımla birlikte kar yağışını seyretmek için hiç uyumadık. 29 yıl önce yağdığında kar tutmuştu. Şaşkınız\" diye konuştu. Daha önce hiç kar görmediğini anlatan Mehmet Emin Korkmaz ise, “Kar görmek için sabah erkenden uyandım. Çok heyecanlıyım. Sevinçli ve heyecanlıyım\" ifadelerini kullandı. Sabah işe gitmek için otomobiline binen güvenlik görevlisi Serbülent Yavuz da şaşkınlık yaşadı. Otomobilinin üzerini kaplayan kar örtüsünü temizleyen Yavuz, “Antalya'ya 29 yıl önce kar yağdığında 5 yaşındaydım. O zaman kar yerde tutmuştu. Bugün de kar yağışını görünce mutlu oldum\" dedi. Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya kent merkezine kar yağdı Antalya’da 29 yıl sonra kar şaşkınlığı: Vatandaşlar kendini dışarı attı Antalya'da kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı bu anlara tanıklık edenleri hem şaşırttı hem mutlu etti. Sahil bandında beyaz örtü oluşmazken, deniz seviyesinden yüksek kesimlerde yer yer kar birikintileri görüldü. Antalya'da sahile örtü bırakan en son kar 1993'te yağmış ve 5 santimetre ölçülmüştü.





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