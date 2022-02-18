​TEKNOFEST’ten yine bir ilk: Dikey İnişli Roket Yarışması

Yarışmada takımlardan tasarlayacakları roketin yarışma komitesi tarafından sağlanacak olan havada askıda tutma sistemi ile adaptasyonunu sağlamaları ve roketin serbest bırakılmasının ardından soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü şekilde yere inmesi bekleniyor.

Yarışmaya başvurular 28 Şubat tarihine kadar yapılabiliyor. TEKNOFEST yarışmaları kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri ve ayrıca mezunları katılabiliyor.

Yarışmaya katılan takımların 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara’da yarışacağı Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL ve üçüncülük ödülü 25 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

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TEKNOLOJİ TEKNOFEST Akıllı Ulaşım yarışması başvuruları başladı

TEKNOLOJİ TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na başvuru için son tarih 28 Şubat