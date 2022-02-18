Gündem TEKNOFESTten yine bir ilk Dikey İnişli Roket Yarışması
ANKARA

TEKNOFEST’ten yine bir ilk: Dikey İnişli Roket Yarışması

Rekorların festivali TEKNOFEST kapsamında ve dünyada ilk kez düzenlenen “Dikey İnişli Roket Yarışması” için başvurular devam ediyor. Ülkemizin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan “Roket İtkili İniş Sistemleri” hakkında lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim görmekte olan öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırmayı amaçlayan yarışma TUBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​TEKNOFEST’ten yine bir ilk: Dikey İnişli Roket Yarışması
TEKNOSFEST'te dünyada ilk kez Dikey İnişli Roket Yarışması düzenlenecek.

Yarışmada takımlardan tasarlayacakları roketin yarışma komitesi tarafından sağlanacak olan havada askıda tutma sistemi ile adaptasyonunu sağlamaları ve roketin serbest bırakılmasının ardından soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü şekilde yere inmesi bekleniyor.

Yarışmaya başvurular 28 Şubat tarihine kadar yapılabiliyor. TEKNOFEST yarışmaları kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri ve ayrıca mezunları katılabiliyor.

Yarışmaya katılan takımların 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara’da yarışacağı Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 40 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL ve üçüncülük ödülü 25 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

TEKNOFEST Akıllı Ulaşım yarışması başvuruları başladı
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST Akıllı Ulaşım yarışması başvuruları başladı

TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na başvuru için son tarih 28 Şubat
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na başvuru için son tarih 28 Şubat

Engelleri ortadan kaldıracak teknolojiler TEKNOFEST’te yarışıyor
TEKNOLOJİ
Engelleri ortadan kaldıracak teknolojiler TEKNOFEST’te yarışıyor
Mahalleli ihbar etti

Mahalleli ihbar etti

15 bin TL ceza kesildi.
Denizden fışkırdı

Denizden fışkırdı

​Gece saatlerinde denize açılan balıkçılar neye uğradığını şaşırdı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Albayrak Grubuna ziyaret

​Serik ve Esenyurt belediyeleri kamuyu milyonlarca lira faiz yükünün altına soktu.

​İki çocuk annesi kremini ihraç etmeye başlayacak

​Dalış yapmak için gidenler fark etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.