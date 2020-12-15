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BOLU

TEM Otoyolu Bolu dağı kesiminde otobüs kazası: 1’i ağır 16 yaralı

Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 1’i ağır 16 yaralı

Şehirlerarası yolcu otobüsü TEM Otoyolu Bolu dağı kesiminde aynı istikamete giden lastik yüklü kamyona arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Direksiyon mahallinde sıkışan otobüs şoförü ile muavin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Otobüsün ön tarafının büyük hasar gördüğü kazada 16 kişi yaralandı.
Otobüsün ön tarafının büyük hasar gördüğü kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

İzmir Karabük seferini yapan Mehmet Şen idaresindeki 45 HV 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü TEM otoyolu Bolu Dağı kesimine geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan Sefa Dal idaresindeki 41 F 2020 plakalı Man marka lastik yüklü kamyona arkadan çarptı.

Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1’i ağır 16 yaralı

Çarpmanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışan muavin ve şoför Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu kurtarıldı.

Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1’i ağır 16 yaralı

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekipleri yaralı şoföre ilk müdahaleyi sıkıştı yerde yaparken otobüste yolcu olarak bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Otobüs kamyona arkadan çarptı: 1’i ağır 16 yaralı
Kaza nedeniyle tek şeritten veriler yol araçların yoldan kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

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