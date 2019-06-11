Trafikteki baltalı saldırgan için istenen ceza belli oldu

TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla kamyon sürücüsünü tehdit eden kişi hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Murat O. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Murat O.'nun idaresindeki otomobiliyle Ümraniye TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken, plakasını alamadığı bir kamyonetin aracını sıkıştırdığı gerekçesiyle aracında taşıdığı silahtan sayılan baltayı, şoför koltuğunun camından çıkartarak kamyonete doğru tehdit etmek amacıyla salladığı belirtildi.

Murat O'nun baltayı diğer araca vurmak amacıyla sallarken, yer yer aracın hakimiyetini kaybedip trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu aktarılan iddianamede, şüphelinin seyir halindeyken bir baltayı aracının içerisinden çıkartarak vurmak amacıyla sallamasının hukuka aykırı olduğu anlatıldı.

İddianamede, Murat O'nun başka bir suçun meydana geleceğini öngörmesine rağmen eyleminde ısrar ederek, olası kastla hareket ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Murat O'nun bu şekilde "olası kastla trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçunu işlediği vurgulanan iddianamede, şüphelinin 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Murat O. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Öte yandan, sanık Murat O. hakkında "silahla tehdit" suçundan yürütülen soruşturmada ise tehdide maruz kalan kişinin herhangi bir şikayette bulunmadığı, ayrıca mağdur ve müştekinin tespit edilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

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Olayın geçmişi

TEM Otoyolu'nda, 9 Mayıs'ta otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanan sürücü Murat O., görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Sürücü O.'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesine istinaden bin 2 lira, 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesine istinaden 108 lira olmak üzere toplam bin 110 lira para cezası uygulanmıştı.

Sürücü Murat O. 10 Mayıs'ta adli işlem yapılmak üzere sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda "silahlı tehdit" suçundan tutuklanmış, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine de 27 Mayıs'ta tahliye edilmişti.

GÜNDEM Trafikteki baltalı saldırgan kendini böyle savundu

OYNAT 00:44 Trafikte baltalı saldırı cezasız kalmadı İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayla kamyona saldıran sürücü cezasız kalmadı. M. O. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalanan sürücü

1110 TL para cezası aldı. Ayrıca sürücü Türk Ceza Kanununun 179/2 (Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezıne teslim edildi.

















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