İstanbul Ümraniye'de trafikteki baltalı saldırgan kendini böyle savundu Trafikteki baltalı saldırgan kendini böyle savundu İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyona baltayla saldırdığı iddia edilen araç sürücüsü M.O., "silahla tehdit" suçundan tutuklandı. Şüpheli savunmasında, "Beni sıkıştırdı. Ben de kendisine 'ne yapıyorsun' dedim. Bana, "Belanı benden bulma, seni böcek gibi ezerim' dedi" ifadelerini kullandı. M.O., "Bana sopa fırlattı. Bunun üzerine o sol şeritte olduğu için ben sağ tarafına geçtim. Attığı sopa aracımın arka tarafına vurdu. Ben de kendisine aracımın içinde bulunan baltayı gösterdim. Bundaki amacım beni savunmasız görmesin diye" dedi.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2019, 12:45 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2019, 12:53 IHA