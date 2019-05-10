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İstanbul Ümraniye'de trafikteki baltalı saldırgan kendini böyle savundu

Trafikteki baltalı saldırgan kendini böyle savundu

İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu’nda seyir halindeki kamyona baltayla saldırdığı iddia edilen araç sürücüsü M.O., "silahla tehdit" suçundan tutuklandı. Şüpheli savunmasında, "Beni sıkıştırdı. Ben de kendisine 'ne yapıyorsun' dedim. Bana, "Belanı benden bulma, seni böcek gibi ezerim' dedi" ifadelerini kullandı. M.O., "Bana sopa fırlattı. Bunun üzerine o sol şeritte olduğu için ben sağ tarafına geçtim. Attığı sopa aracımın arka tarafına vurdu. Ben de kendisine aracımın içinde bulunan baltayı gösterdim. Bundaki amacım beni savunmasız görmesin diye" dedi.

Haber Merkezi IHA
Trafikteki baltalı saldırgan 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı.
Trafikteki baltalı saldırgan 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı.

TEM Otoyolu Elmalı mevkiinde seyir halindeki kamyon sürücüsüyle tartışan M.O., aracından çıkardığı balta ile kamyona art arda darbeler vurmuştu.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüpheli M.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"Bana, 'seni böcek gibi ezerim' dedi"

  • Şüpheli M.O. savunmasında, "Karşı tarafın aracı kamyondur, kendisi beni sıkıştırdı. Ben de kendisine 'ne yapıyorsun, neden beni sıkıştırıyorsun' dedim. O da bana, 'Belanı benden bulma, seni böcek gibi ezerim' dedi. Ben de oruçlu olmam sebebiyle sinirlendim. Niye küfür ediyorsun dedim. Bana sopa fırlattı. Bunun üzerine o sol şeritte olduğu için ben sağ tarafına geçtim. Attığı sopa aracımın arka tarafına vurdu" dedi.

"Benim amacım, beni savunmasız görmesin diye"

  • Aracında maddi hasar oluştuğunu söyleyen M.O., “Bu kişinin aracının plakası çamurlu olduğu için alamadım. Ben de kendisine aracımın içinde bulunan baltayı gösterdim. Bundaki amacım beni savunmasız görmesin diye" dedi.

"Balta bagajdaydı"


M.O. aracında balta bulunmasının sebebini, “O gün piknik yapmıştım. Bu balta da o nedenle arabamda kalmıştır. Balta bagajdaydı. Araç beni sıkıştırınca aracı geçtim, aracı bir kenara çektim. Bagajdan baltayı çıkardım, ön tarafa aldım. Daha sonra aracı yakaladım. Yanına geldim, baltayı kendisine gösterdim. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım” diyerek açıkladı.

Sorgusu tamamlanan M.O., "silahla tehdit” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafikte baltalı saldırı cezasız kalmadı
OYNAT 00:44
Trafikte baltalı saldırı cezasız kalmadı
İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayla kamyona saldıran sürücü cezasız kalmadı. M. O. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalanan sürücü
1110 TL para cezası aldı. Ayrıca sürücü Türk Ceza Kanununun 179/2 (Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezıne teslim edildi.








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