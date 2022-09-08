Gündem Tendürek Dağı kırsalında PKKya ait patlayıcılar ele geçirildi
VAN

Tendürek Dağı kırsalında PKK'ya ait patlayıcılar ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Son olarak, Tendürek Dağı kırsalında jandarmanın tespit ettiği sığınak ve barınaklarda PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ile yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Tendürek Dağı kırsalında PKKya ait patlayıcılar ele geçirildi
El bombası ve patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında düzenlediği operasyonlar devam ediyor.

Jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınakları tespit edip operasyon düzenledi.

Operasyonda 400 metre kablo, 2 el bombası, 4 kilo el yapımı patlayıcı düzeneği için kullanılan patlayıcı, 13 uzaktan komutalı alıcı, 2 zaman ayarlı patlamaya hazır düzenek, 1 roket sevk başlığı, 3 kumanda, 8 alpha fire alıcı, 1 saniyeli fitil, devre yapımında kullanılan çok sayıda elektronik malzeme, 1 hilti ucu ve 6 dinamit lokumu olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcılar, olay yerinde imha edilirken, barınak ve sığınaklar da kullanılmaz hale getirildi.

Dışişleri: Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'ın iadesi için talepname Bulgaristan'a gönderildi
GÜNDEM
Dışişleri: Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'ın iadesi için talepname Bulgaristan'a gönderildi

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli hava savunma sistemi SİPER'in envantere gireceği tarih belli oldu
FOTOĞRAF 8
Title
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, \"SİPER Hava Savunma Sistemi\"nin birkaç ay içerisinde envantere gireceğinin müjdesini verdi.
Title
Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, devam ediyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, MSPO Fuarı esnasında, milli imkanlarla geliştirilen SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi (UMHSFS) hakkında SavunmaSanayiST.com'a özel açıklamalarda bulundu.
Title
Murat İkinci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"SİPER'in, çok yakın bir zamanda başarılı bir atışını gerçekleştirdik. SİPER'in, 100 kilometrelik versiyonu olan Blok I'in 2023 yılı başında envantere kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu konuda, ASELSAN ve TÜBİTAK-SAGE ile Roketsan arasında çok güzel bir iş birlikteliği var. Bu iş birliğinin modelini farklı noktalara da taşımak, bu konudaki çalışmaları hızlandırmak açısından da önemli bir katma değer sağlar diye düşünüyorum.
Title
SİPER'in başarılı atışının, şu anlamı var: Yüksek irtifa ve uzun mesafeli bir hava savunma sistemini, Türkiye'nin kendi olanaklarıyla geliştirebileceğini kanıtlamış olduk. Bu başarı, bunu gösteriyor.
Title
Daha sonraki aşamalarda da katmanlı hava savunma içerisinde; SUNGUR'dan başlayan ve HİSAR-A+, HİSAR-O+ ile HİSAR-RF'le devam eden ve SİPER ile de taçlandırdığımız katmanlı hava savunma ağını, Türkiye kendi imkanlarıyla geliştirmiş olacak\"
Title
YURTDIŞINDAN SİPER TALEBİ<br><br>Bunu yapabilen ülke sayısı, Dünya'da çok fazla değil. SİPER'in, ihracat potansiyeli çok yüksek çünkü özellikle hava savunma sistemlerine yönelik ilgi, Dünya genelindeki çatışmacı ortama bağlı olarak artıyor.
Title
SİPER'in ilk atışından sonra bize çok ciddi anlamda talep gelmeye başladı. Bu da aslında SİPER'in başarılı bir versiyonunun sahaya indirildikten sonra çok başarılı bir şekilde ticari potansiyelinin artacağının göstergesi.
Title
Bizler tabii ki öncelikli olarak, kendi ülkemizin hava savunma alanındaki eksikliklerini tamamlamak ve milli sistemlerle kapasitemizi çok üst noktalara taşıma hedefindeyiz. Bundan sonraki hedefimiz ise150 kilometreye kadar etkili olacak SİPER Blok-II'yi de hızlı bir şekilde sahaya inmesini sağlayacak tedbirlerin alınması olacak.<br>
Milli hava savunma sistemi SİPER'in envantere gireceği tarih belli oldu
Türkiye yerli ve milli savunma sistemlerinde gerçekleştirdiği atılımlarla envartere eklediği silahlara bir yenisini daha ekliyor. Milli hava savunma sistemi SİPER, birkaç ay içerisinde envantere giriyor.


Dar gelirliye ucuz konut

Dar gelirliye ucuz konut

81 ili kapsayan TOKİ başvuru tarihleri ve şartları.
Üç gün sürecek

Üç gün sürecek

İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi.
Yavaştan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğluna karşı hamle: Kendi konuşması bitince yayını kestirdi

Kıta 'büyük kış'ı çaresizce beklerken Türkler çözümü gelenekte arıyor.

​Yunanistan'ın provokasyonunu görmezden geldi

​DEAŞ'lı terörist Fransız istihbaratının adamı.

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor.

​Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

​İnsan vücudunun hayati öneme sahip olan 8 noktası

​Tarih verildi: Bir milli silah daha envartere giriyor

​Önce yaz sonra kış

​"Ölsem de dükkanımı İsrail'e satmam."

​ABD'den tehdit gibi açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.