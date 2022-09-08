Tendürek Dağı kırsalında PKK'ya ait patlayıcılar ele geçirildi

Murat İkinci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"SİPER'in, çok yakın bir zamanda başarılı bir atışını gerçekleştirdik. SİPER'in, 100 kilometrelik versiyonu olan Blok I'in 2023 yılı başında envantere kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu konuda, ASELSAN ve TÜBİTAK-SAGE ile Roketsan arasında çok güzel bir iş birlikteliği var. Bu iş birliğinin modelini farklı noktalara da taşımak, bu konudaki çalışmaları hızlandırmak açısından da önemli bir katma değer sağlar diye düşünüyorum.