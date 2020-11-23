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İSTANBUL TÜRKİYE

Tepki geçen görüntülerin ardından harekete geçildi

Tepki geçen görüntülerin ardından harekete geçildi: AVM’de yerde yemek yiyenler için tedbir alındı

İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.

Haber Merkezi İHA
AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gereği restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerine kısıtlamalar getirilmişti. Saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti vermelerine izin verilmesi üzerine AVM’lerdeki restoranlardan masalar kaldırılmıştı.

Pandemi nedeniyle masaların kaldırıldığı AVM'lerde vatandaş yerde yemek yedi
OYNAT 01:48
Pandemi nedeniyle masaların kaldırıldığı AVM'lerde vatandaş yerde yemek yedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerinde, kapalı alanda toplanmayı önlemeye yönelik yeme-içme alanlarında masalar kaldırıldı. Ancak vatandaşlar sipariş ettikleri yiyecekleri yerde yiyerek yasağı çiğnedi. O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.


Kısıtlama kararına rağmen Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde bazı vatandaşlar restorandan aldıkları paket servisleri yere oturarak yemek yedi. Vatandaşların o halleri cep telefonu kameralarıyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

İHA

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki alması üzerine AVM yönetimi harekete geçti. Restoranların oturma alanları güvenlik şeritleriyle kapatıldı. AVM içerisinde gezen polis ekipleri, restoran işletmecilerine uyarılarda bulundu. AVM güvenliği de gün boyu restoran katında devriye gezdi.

İHA

Öte yandan Bayrampaşa’daki AVM dışında Esenyurt’ta ki bazı AVM’lerde de benzer önlemler alındığı görüldü.

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