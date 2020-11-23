Tepki geçen görüntülerin ardından harekete geçildi: AVM’de yerde yemek yiyenler için tedbir alındı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gereği restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerine kısıtlamalar getirilmişti. Saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti vermelerine izin verilmesi üzerine AVM’lerdeki restoranlardan masalar kaldırılmıştı.

OYNAT 01:48 Pandemi nedeniyle masaların kaldırıldığı AVM'lerde vatandaş yerde yemek yedi Koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerinde, kapalı alanda toplanmayı önlemeye yönelik yeme-içme alanlarında masalar kaldırıldı. Ancak vatandaşlar sipariş ettikleri yiyecekleri yerde yiyerek yasağı çiğnedi. O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Kısıtlama kararına rağmen Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde bazı vatandaşlar restorandan aldıkları paket servisleri yere oturarak yemek yedi. Vatandaşların o halleri cep telefonu kameralarıyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

İHA

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki alması üzerine AVM yönetimi harekete geçti. Restoranların oturma alanları güvenlik şeritleriyle kapatıldı. AVM içerisinde gezen polis ekipleri, restoran işletmecilerine uyarılarda bulundu. AVM güvenliği de gün boyu restoran katında devriye gezdi.

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Öte yandan Bayrampaşa’daki AVM dışında Esenyurt’ta ki bazı AVM’lerde de benzer önlemler alındığı görüldü.