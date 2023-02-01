Terör bittikçe yatırım arttı isteyince oluyor: Van altın dönemini yaşıyor

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas son 5 yılda Van’da yaşanan değişimi ve dönüşümü anlattı. Van’a milyarca lira yatırım yapıldığını dile getiren milletvekili Arvas; “Van’da adeta yeni bir sanayi devri başladı” dedi. Van’da üretim ve istihdam seferberliği başlattıklarını aktaran milletvekili Arvas, “Van üreterek kazanıyor. Van’da artık dev sanayi tesisleri yükseliyor. Van’ın dört bir tarafında organize sanayi bölgeleri açılıyor. Tarımdan giyime, ağır sanayiden jeotermal sera bölgelerine kadar birçok alanda faaliyet yapan sanayi bölgeleri bir biri ardına açılıyor. Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgeleri, Van ve Erciş Organize Sanayi Bölgeleri faaliyete başladı, yakın zamanda yenileri de başlayacak.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas

VAN’DA ÜRETİLİYOR

Birkaç yıl önceye kadar Van’da tekstil üretimi yok denecek kadar azdı. Birkaç küçük işletme dışında tekstil üretimi yapan yoktu. Yapılan yatırımlar ve bir bir hayata geçirilen projeler ile Van artık Türkiye’nin tekstil üslerinden biri oldu. Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi’nin yanı sıra belediye başkanlarımızın özel sektörle iş birliği yaparak açtıkları tekstil ve ayakkabı atölyelerinde üretilen ürünler dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.

ON BİNLERCE GENCİMİZE İSTİHDAM KAPISI AÇILDI

Sanayi tesisleri, fabrikalar, tekstil atölyeleri on binlerce gencimize iş imkanı sağladı. Özellikle ilçelerimizde açılan tekstil atölyelerinde kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarımız, gençlerimiz kendi şehirlerinde kendi doğup büyüdükleri mahallerinde iş imkanı buluyorlar.

VAN TARIMIN YENİ BAŞKENTİ

“Son yıllarda ülke tarımımız ile ilgili birçok konunun saptırıldığını, belirli merkezlerden üretilen yalanların ısrarla yayıldığını görüyoruz” diyen Abdulahat Arvas, tarıma çok ciddi desteklerin verildiğini, tarımsal üretimin arttığını ifade etti. Van’da son 4 yılda yapılan tarım yatırımlarının bile ülkemizde tarıma verilen önemi gösterdiğini söyledi. Van’ın 2018 yılında 4 milyar lira olan tarımsal üretim değerinin yapılan yatırımlarla 2022 yılında yüzde 75 oranında artarak yaklaşık 7 milyar lirayı bulduğunu belirten milletvekili Arvas; “Van’da tarıma 2002 yılında verilen destek 39 milyon lira civarında idi. 2022 yılında tarıma verilen destek tam yüzde 672 kat arttı” diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği, TARSİM Bölge Müdürlüğü gibi tarımın gelişmesi için çok önemli kurumları Van’a kazandırdıklarını dile getiren Arvas, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nü de Van’da kurulacağını aktardı. Kapıköy Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğü’nün çalışmalara başlamasının hemen ardından küçükbaş hayvan ihracatının yapıldığını kaydeden Arvas; “Van küçükbaş hayvan üretiminde ülkemizin bir numaralı şehri. Tek başına tüm Türkiye’nin küçükbaş hayvan üretiminin yüzde sekizini karşılıyor. Küçük ve büyükbaş hayvan üreticilerimizin beklediği et kombinasını da 50 milyon lira maliyetle tamamladık ve hizmete açtık. Tarımda jeotermal enerji dönemini başlattık. Jeotermal enerjiyi tarımda kullanıyoruz. Jeotermal seralar ile tarımı 12 aya yaydık. Yeni projelerimiz ile birlikte Van’ın örtü altı tarımdan yıllık geliri 500 milyon lirayı bulacak. Dünyanın en ünlü üzümlerinin atası olan Erciş üzümünü yeniden canlandırdık. Tam 350 bin üzüm fidanını üreticilerimize dağıttık. En çok yanlış bilginin dolaştığı konulardan biri de şeker pancarı üretimi. Üreitcimize verdiğimiz desteklerle 2022 yılında şeker pancarı üretiminde rekor kırıldı” dedi.

YENİ VAN

Yeni bir Van inşa ettiklerini ifade eden Arvas; “Erciş’e marina yapıyoruz. Van Gölü’nde mavi bayraklı plajlar var. Kışları kayak severler, yazları rafting tutkunları Van’a akın ediyor. Van Gölü’nü Koruma Eylem Planı’nı yayınladık, Van Gölü’nü korumak için 180 milyon lira yatırım bedeli ile İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni hizmete açtık. 75 bin hektar araziyi suyla buluşturacağız. Van’da 1 milyar liralık sulama yatırımı yaptık. Toprağı suyla buluşturduğumuz sulama yatırımlarına 2023 yılında da devam ediyoruz. Van tarımı için çok büyük öneme sahip olan göletlere yenilerini ekleyeceğiz. DSİ Bölge Müdürlüğümüzün projelerini hazırladığı 5 gölet ve sulama projesi 2023 yılı yatırım programına alındı. Projelerin toplam değeri 1 milyar 150 milyon lira. Van’da 1 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi açıldı. Sağlıkta çağ atladık. Hastanelerimizdeki yatak sayısı 3020 oldu. AMATEM ve ÇEMATEM’İ hizmete açtık” diye konuştu.

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