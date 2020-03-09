Gündem Terör örgütü PKKdan kaçışlar devam ediyor 2 terörist daha teslim oldu
ŞANLIURFA

​Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hudut karakoluna teslim oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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