​Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hudut karakoluna teslim oldu.

Haber Merkezi 09 Mart 2020, 11:00 Son Güncelleme: 09 Mart 2020, 11:12 Yeni Şafak