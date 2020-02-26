İçişleri Bakanlığı açıkladı: 4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı, aralarında Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da olduğu 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Haber Merkezi 26 Şubat 2020, 19:11 Son Güncelleme: 26 Şubat 2020, 19:40 AA