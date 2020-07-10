Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Terör örgütünde çözülme sürüyor Mardinde bir terörist sınır duvarını aşarak teslim oldu
MARDİN

Mardin'de bir terörist sınır duvarını aşarak teslim oldu

Terör örgütünde çözülme sürüyor: Mardin'de bir terörist sınır duvarını aşarak teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda Mardin'de bir teröristin sınır duvarlarını aşarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. İkna çalışmaları sonucunda Mardin'de bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda bir örgüt mensubu daha teslim oldu.

Sınır duvarlarını aşarak Mardin'de teslim olan teröristle birlikte son 2 günde 6 örgüt mensubunun teslim olması sağlandı. İkna çalışmaları kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi.

İkna çalışmalarıyla bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
İkna çalışmalarıyla bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde çözülmenin hızlanarak sürmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Beş terörist Şırnak'ta teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Beş terörist Şırnak'ta teslim oldu
Abone Ol Google News
Seni bu hale koyan kim?

Seni bu hale koyan kim?

Serdengeçti'nin idamla yargılandığı Ayasofya yazısı....
Şizofren Zayedin sanal dünyası

Şizofren Zayed'in sanal dünyası

​Dubai'de kurduğu troll ordusuyla propaganda pompalıyor.
Zincirler kırıldı

​Danıştay kararını açıkladı: Ayasofya'yı müze yapan bakanlar kurulu kararı iptal.

Başakşehir'e zorlu rakip

Başakşehir'e zorlu rakip

​UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi.
Hakem değişti

Hakem değişti

​TFF, Süper Lig hakeminin covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erken final

Erken final

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

​Aynı anda füze, roket ve top atabiliyor..
'Maçı tekrar edin'

'Maçı tekrar edin'

​Süper Lig ekibinden 'kural hatası' başvurusu.
Kastamonu'da 'uçak düştü' ihbarı asılsız çıktı: Herhangi bir bulguya rastlanmadı
Gündem

Kastamonu'da 'uçak düştü' ihbarı asılsız çıktı: Herhangi bir bulguya rastlanmadı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde denize eğitim uçağı düştüğü ihbarı, ekipleri alarma geçirdi. Bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bölgede yapılan çalışmalar sonlandırıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İngiltere ile sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve hizmetleri kapsayan bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Türk vatandaşlarının İngiltere'de iş kurmasına olanak sağlayan Ankara Anlaşması'na benzer başka bir anlaşmayı da müzakere ettiklerinin altını çizdi.
Görenler hız kesecek: Maket araçtan sonra şimdi de maket trafik polisi dönemi geliyor
Hayat

Görenler hız kesecek: Maket araçtan sonra şimdi de maket trafik polisi dönemi geliyor

Sürücülerin trafik ihlali yapmasını engellemek için birçok şehrin önemli noktalarına yerleştirilen trafik polisi aracının maketi, işe yaradı. Sürücülerin özellikle aşırı hız yapmasını engelleyen bu uygulamada yeni bir aşamaya geçildi. Kara yollarında kazalarla kural ihlallerinin yoğun olduğu yerlerde maket trafik polisi araçlarının yanına maket trafik polisleri yerleştirilmeye başlandı. Uygulamayla sürücüler üzerindeki denetim hissinin artırılması ve trafik güvenliğinin üst düzeye taşınması hedefleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.