Terör örgütünde çözülme sürüyor: Mardin'de bir terörist sınır duvarını aşarak teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda bir örgüt mensubu daha teslim oldu.

Sınır duvarlarını aşarak Mardin'de teslim olan teröristle birlikte son 2 günde 6 örgüt mensubunun teslim olması sağlandı. İkna çalışmaları kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi.

GÜNDEM İkna çalışmalarıyla bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde çözülmenin hızlanarak sürmesi bekleniyor.