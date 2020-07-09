İçişleri Bakanlığı açıkladı: Beş terörist Şırnak'ta teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
- Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat Başkanlıklarınca sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Teröristlerden S.Y'nin 2012'de, Ö.B'nin 2013'te, H.Ç'nin 2014'te, O.C.Y'nin 2015'te, F.K'nin 2016'da terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 100'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.