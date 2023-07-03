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Terörden temizlenen Yüksekova'daki festival HDP'li Encü'yü rahatsız etti

Terörden temizlenen ve artık sanat, spor ve kültür faaliyetleri ile anılan İkiyaka Dağları'ndaki 5. Cilo Fest, HDP'yi rahatsız etti. Bölge halkının halay çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan HDP'li Ferhat Encü, "Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar. Bazıları da buna ortak oluyorlar." dedi.

14:06 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
HDP'li Ferhat Encü, terörden temizlenen dağlarda yapılan Cilo Fest'ten rahatsız oldu.

HDP'li Ferhat Encü, terörden temizlenen dağlarda yapılan Cilo Fest'ten rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen
"5. Cilo Fest"
çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Terörden temizlenen bölgede halay çekmek rezillikmiş

Terörden temizlenen bölgede yapılan festival, HDP'lileri rahatsız etti.

Bölge halkının halay çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan HDP'li Ferhat Encü,
"Rezilliğe bakın hele! Ve bu rezilliği eğlence diye sunuyorlar. Bazıları da buna ortak oluyorlar."
dedi.


#HDP
#Ferhat Encü
#Cilo Fest
#Hakkari
14 dakika önce
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