Gündem Teröristi HDPli yönetici getirdi
POLİTİKA

Teröristi HDP’li yönetici getirdi

HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek, İran’dan Türkiye’ye sızan PKK’lı terörist Aziz Oruç’u güvenli bir yere götürmeye çalışırken yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP ilçe başkanı ile PKK'lı terörist.
HDP ilçe başkanı ile PKK'lı terörist.

İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist Aziz Oruç ile kendisine yardım eden HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek, Ağrı kara yolunda gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler, Aziz Oruç isimli örgüt mensubu ile teröriste yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek’i Ağrı kara yolunda gözaltına aldı. Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

HDP'li ilçe başkanı aracındaki teröristle birlikte yakalandı
OYNAT 00:41
HDP'li ilçe başkanı aracındaki teröristle birlikte yakalandı
İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı. TRT'nin ulaştığı görüntüler anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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Teröristi HDP’li yönetici getirdi

Teröristi HDP’li yönetici getirdi

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HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu: Örgütten kaçarak teslim oldular
Gündem

HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu: Örgütten kaçarak teslim oldular

Diyarbakır'da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için oturma eylemine katılan anne Hatice Ceylan, polisin çalışmasıyla evladına kavuşmanın sevincini yaşadı. Annesinin oturma eylemine katıldığını duyan Cafer, ailesine kavuşmak için terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgütten kaçan Cafer ve bir arkadaşı başarılı bir operasyonun ardından ailelerine kavuştu. Cafer ve Anne Ceylan, "Polislerimiz, askerimiz, devletimiz sayesinde oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadeleri ile teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İçişleri Bakanı Soylu ile Ceylan ailesini aradı. Anne Hatice Ceylan ve baba Abdülkadir Ceylan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Koçbaşı ile kırılan kapıdan giren polisler dokümanları ele geçirdi
Gündem

İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Koçbaşı ile kırılan kapıdan giren polisler dokümanları ele geçirdi

İstanbul'da silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapmak gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi. Polisler ekipleri içeride yaptıkları aramada ‘silahlı örgüt’e ait dokümanlar ele geçirildi.
Meteorolojiden 21 ile yağış uyarısı yapıldı
Gündem

Meteorolojiden 21 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

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