Teröristin gösterdiği mağarada silah ve mühimmat bulundu

Van'da, terör örgütünden kaçan teröristin Gürpınar kırsalındaki mağaraya gizlediği silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğünün müşterek çalışması sonucunda, terör örgütünden kaçtığı tespit edilen ve il merkezinde yakalanan bir teröristin, kırsal alanda mağaraya gizlediği silah ve mühimmatla ilgili adli işlemleri yerine getirmek amacıyla operasyon düzenlendi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi kırsalına düzenlenen "Şehit Jandarma Sağlık Çavuş Fatih Şahin" operasyonunda M-16 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait şarjör, 30 M-16 piyade tüfeği fişeği, terörist kıyafeti, uyku tulumu ve bir miktar yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.