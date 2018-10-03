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Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri

Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Siirt kırsalında başlatılan operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla 5 köy ve 4 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyon sürüyor.

Merkez Meydandere köyü kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Siirt'teki 5 köyde sokağa çıkma yasağı
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Siirt'teki 5 köyde sokağa çıkma yasağı

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