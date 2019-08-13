Gündem Teröristler tünel ve siper kazıyor
ŞANLIURFA

Teröristler tünel ve siper kazıyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Teröristlerin kazdıkları siperler.
Teröristlerin kazdıkları siperler.

Türkiye ve ABD arasında heyetler arasında yapılan görüşmelerin ardından Şanlıurfa'ya gelen ABD'li heyet çalışmalarına devam ediyor.

İki ülke arasında 'güvenli bölge' konusunda çalışmalar devam ederken teröristlerin sınırın ötesindeki faaliyetleri de sürüyor.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan PKK/PYD’li teröristler, siper ve tünel kazıyor.

Teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn'a 150 işçi getirdiği iddia edildi.

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