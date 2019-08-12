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POLİTİKA

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: B planı hazır

Milli Savunma Bakanı Akar, temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de önemli açıklamalar yaptı. Bakan Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimde 'barışçıl' bir çözümden yana olduklarının altını çizerek, "Ancak diğer tüm gelişmelere göre hazırız. Bu bir tehdit değil. Çözüm bekliyoruz. Bu isteğimize rağmen bir oldubitti karar alınırsa, bunu tanımayız" şeklinde konuştu. Akar, ABD ile istenildiği gibi ilerlenmemesi durumunda Türkiye'nin B ya da C planının hazır olduğunu söyledi. Akar ayrıca, FETÖ ile mücadele ve S-400'lerin tam olarak ne zaman aktif hale geleceğine dair de değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar KKTC'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar KKTC'de

Milli Savunma Bakanı Akar, temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Akar, TRT Haber'de yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gelişmelere vurgu yaparak, "Komşularımızdan beklentimiz hak ve hukukun korunması. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin, bu iyi sonuçlar vermez" dedi.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kısa sürede Müşterek Harekat Merkezi'ni hayata geçireceğiz. ABD'li heyete net bir şekilde taleplerimizi ilettik.

Terör koridoruna izin vermeyiz

Bölgedeki teröristlerin ellerindeki silahların toplanması talebimizi yineledik. ABD bizim müttefikimiz. Bozulmasını istemeyiz. Ayrıca belirli bir takvim de ortaya koyduk. Çünkü geçmiş dönemde bazı hedeflerde ciddi zaman kaybı yaşadık. Bu kez böyle olmasını istemiyoruz.

Eğer bu planlar ilerlemezse kendi programımızı uygularız.

ABD'li heyete, bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi net bir şekilde ilettik.

DHA
Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları.

İdlib'teki gelişmeler

Zaman zaman oradaki gözlem noktalarımıza saldırı oluyor. Buraya karşı yapılan saldırılarda misliyle karşılık vereceğimizi söyledik. Yerimiz ve koordinatlarımız belli. İstikrar ve barışın temini için oradayız. Eğer orada saldırı olursa, açık bir şekilde en güçlü haliyle karşılık vereceğimizi söyledik.

İdlib'te eğer başka bir noktada da bizim birliklerimize bir saldırı olması halinde, en güçlü şekilde mukabele edeceğimizi muhataplarımıza ilettik.

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AA
Hulusi Akar, askerin bayramını kutlarken.

FETÖ ile mücadele

17 bin 499 FETÖ mensubu bugüne kadar görevden alındı. Devletin tüm kurumları bu konuda çalışmalarını sürdürüyor, rehavet söz konusu değil. Yeni bilgi ve belge geldikçe adli makamlarla koordineli şekilde gereği yerine getirildi, getirilmeye de devam edecek.

Terörle mücadele için de son derece kararlı adımlar atıyoruz. İstihbarat örgütlerinden aldığımız rakamlara göre 700 civarında yurtiçinde, 17 bine yakın teröristin de sınırlarımız dışında olduğunu değerlendiriyoruz. PKK ile YPG hepsi aynı. Bunların ayrı olduğunu iddia etmek ya cehalet ya da bizim aklımızla alay etmektir.

Operasyonlarımız devam ediyor. İrili ufaklı harekatlar devam ediyor.

Pençe 1 ve Pençe 2'deki amacımız; teröristleri kendi inlerinde etkisiz hale getirmek.Bizim Kürt kardeşlerimize bir sorunumuz yok. Masum insanlarla daima yan yanayız.

Terör yöneticileri bizim ne yaptığımızı çok iyi anlıyor. Onlar da alt taraftaki örgüt mensuplarına bu nedenle baskı yapıyor. Örgüte katılımlar son yıllarda sürekli azalıyor. Biz, alttaki teröristlerin de gerçeği görmelerini bekliyoruz.

AA

S-400 meselesi

Türkiye, sözüne güvenilen bir ülke. Biz, söylediğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yıldan bu yana 'anlaşma bitti' derken, içimizden bazıları da alamazlar' diyordu. Alındı. İlk teslimatlar geldi.

Eylül ayında ikinci bataryanın intikali söz konusu. Bir yanda eğitimler, diğer yandan kurulum çalışmaları sürecek. Nisan 2020 itibariyle sistem tam operasyonel hale gelecek.

Bizim bu tür bir hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu net. ABD ile Patriot görüşmelerimiz de devam ediyor.

Biz, 'pazar' olmak istemiyoruz. Tedariklerimizi ortalıklık, teknolojik transfer ve ödeme seçenekleri gibi net belli çerçeveler çizgisinde yönetiyoruz. Madem stratejik ortağız, bu ruha uygun hareket edilmesini bekliyoruz.

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