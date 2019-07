Teröristlerde Alman malı tanksavar çıktı: Silahlı kuvvetler 'haberimiz yok' dedi

Türkiye'nin sadece teröristlerle değil, onlara siyasi, mali, lojistik ve mühimmat gibi askeri konularda da destek veren 'sözde müttefikleri' ile mücadele ettiği 'herkesin bildiği sır' olmaya devam ediyor. Pençe 1 ve Pençe 2 harekatı kapsamında teröristlere adeta kabus yaşatan Mehmetçik, teröristlerde ele geçirdiği silah ve mühimmatlarla bu gerçeği bir kez daha ortaya çıkardı.

Operasyonlar kapsamında hava ve kara unsurlarını oldukça etkin kullanan Türkiye, teröristlerden temizlenen bölgelerde çok sayıda yaşam alanı ve mühimmat buldu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Bölgedeki askerlerimizin teröristlerin inlerinde ele geçirdiği ve Mehmetçik'e karşı kullanılmak üzere örgüte verilmiş olan MILAN tanksavar füzesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Söz konusu mühimmatın operasyonun ardından Türk askerlerince ele geçirildiği bilgisini Milli Savunma Bakanlığı 17 Temmuz'daki paylaşımın kamuoyuyla paylaştı.

Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta; bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi.https://t.co/E2uaRASKRw#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/i1BCj5dU8C — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 Temmuz 2019

Alman Silahlı Kuvvetleri resmi hesaptan 'haberimiz yok' dedi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğrafta üzerindeki işaretlerden Alman ürünü olduğu net bir şekilde belli olan tanksavar görülüyor.

Bakanlığın paylaştığı fotoğrafı ve tweeti alıntılayan bir sosyal medya kullanıcısı, Alman Silahlı Kuvvetleri'ni etiketleyerek "Bunlar sizin mi?" sorusunu yöneltti.

Hallo @bundeswehrInfo is this yours?

Alman Silahlı Kuvvetleri'nden söz konusu soruya verilen cevapta ise "Merhaba, bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok" yanıtının verildiği görüldü.

Hello, we don't have any information about these. Best Regards /Christian — Bundeswehr (@bundeswehrInfo) 17 Temmuz 2019

Askeri uzmanlar, sadece Almanya'nın değil, başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin ve son dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerin teröristlere silah, lojistik, insan kaynağı ve maddi destek verdiklerinin zaten bilindiğini işaret ederek, "Aslında ülkeler 'Biz başka bir yere vermiştik. Onlar, terörist gruplara bu mühimmatları ve silahları satmış olabilir' yaklaşımıyla hareket edip, kendilerini aklıyorlar. Ancak burada temel sıkıntı, batılı ülkelerin verdiği silah ve mühimmatların takibini yapmadığı ya da yapmak istemediği konusu. Çünkü onların takip etmediği silahlar, Mehmetçik'e yönelmiş olarak bizim karşımıza çıkıyor" görüşünü savunuyor.