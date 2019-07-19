Gündem Teröristlerde Alman malı tanksavar çıktı Silahlı kuvvetler haberimiz yok dedi
İSTANBUL

Teröristlerde Alman tanksavar bulundu

Teröristlerde Alman malı tanksavar çıktı: Silahlı kuvvetler 'haberimiz yok' dedi

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde başarıyla sürdürdüğü Pençe 1 ve Pençe 2 Harekatı, teröristlere büyük darbe vurmaya devam ediyor. Etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra ele geçirilen mühimmatlar da Mehmetçiğin aslında kimlerle savaştığını gözler önüne seriyor. Bölgede ele geçirilen Alman malı bir tanksavarın fotoğrafının yayınlanmasının ardından Almanya Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve 'Bilgimiz yok' iddiasında bulundu.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Ele geçirilen Alman menşeili tanksavar ve resmi hesaptan paylaşılan mesaj.
Ele geçirilen Alman menşeili tanksavar ve resmi hesaptan paylaşılan mesaj.

Türkiye'nin sadece teröristlerle değil, onlara siyasi, mali, lojistik ve mühimmat gibi askeri konularda da destek veren 'sözde müttefikleri' ile mücadele ettiği 'herkesin bildiği sır' olmaya devam ediyor. Pençe 1 ve Pençe 2 harekatı kapsamında teröristlere adeta kabus yaşatan Mehmetçik, teröristlerde ele geçirdiği silah ve mühimmatlarla bu gerçeği bir kez daha ortaya çıkardı.

Operasyonlar kapsamında hava ve kara unsurlarını oldukça etkin kullanan Türkiye, teröristlerden temizlenen bölgelerde çok sayıda yaşam alanı ve mühimmat buldu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Bölgedeki askerlerimizin teröristlerin inlerinde ele geçirdiği ve Mehmetçik'e karşı kullanılmak üzere örgüte verilmiş olan MILAN tanksavar füzesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Söz konusu mühimmatın operasyonun ardından Türk askerlerince ele geçirildiği bilgisini Milli Savunma Bakanlığı 17 Temmuz'daki paylaşımın kamuoyuyla paylaştı.

Alman Silahlı Kuvvetleri resmi hesaptan 'haberimiz yok' dedi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğrafta üzerindeki işaretlerden Alman ürünü olduğu net bir şekilde belli olan tanksavar görülüyor.

Bakanlığın paylaştığı fotoğrafı ve tweeti alıntılayan bir sosyal medya kullanıcısı, Alman Silahlı Kuvvetleri'ni etiketleyerek "Bunlar sizin mi?" sorusunu yöneltti.

REKLAM
  • Hallo @bundeswehrInfo is this yours?

Alman Silahlı Kuvvetleri'nden söz konusu soruya verilen cevapta ise "Merhaba, bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok" yanıtının verildiği görüldü.

Askeri uzmanlar, sadece Almanya'nın değil, başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin ve son dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerin teröristlere silah, lojistik, insan kaynağı ve maddi destek verdiklerinin zaten bilindiğini işaret ederek, "Aslında ülkeler 'Biz başka bir yere vermiştik. Onlar, terörist gruplara bu mühimmatları ve silahları satmış olabilir' yaklaşımıyla hareket edip, kendilerini aklıyorlar. Ancak burada temel sıkıntı, batılı ülkelerin verdiği silah ve mühimmatların takibini yapmadığı ya da yapmak istemediği konusu. Çünkü onların takip etmediği silahlar, Mehmetçik'e yönelmiş olarak bizim karşımıza çıkıyor" görüşünü savunuyor.

Askerlerimizi şehit eden silahlar nereden geliyor?
GÜNDEM
Askerlerimizi şehit eden silahlar nereden geliyor?
PKKnın silahlarınaAlman usulü savunma!

PKK'nın silahlarına
'Alman usulü' savunma!

Almanya Silahlı Kuvvetleri resmi hesabından ilginç mesaj.
Bayrama bitecek

Bayrama bitecek

​Ulaştırma Bakanı çalışmaların biteceği tarihi açıkladı.
Düzceden acı haber

Düzce'den acı haber

​Selde kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.
95 yıllık<br>şirket geri dönüyor

95 yıllık
şirket geri dönüyor

​Konkordatodan çıkış hazırlığına girdiğini açıkladı.
Katil nerede yargılanacak?

Katil nerede yargılanacak?

​Diplomatı şehit eden terörist Türkiye'ye iade edilecek mi?
İsrail için 'Bild'iriyor!

İsrail için 'Bild'iriyor!

Bild, İsrail şiddetine tepki gösteren Alman diplomatı hedef yaptı.
PKK'ya<br>bir darbe daha

PKK'ya
bir darbe daha

Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Her şey 4<br>bilezikle başladı

Her şey 4
bilezikle başladı

3 çocuk annesi yılda 1 milyon TL kazanıyor.

İlk binde <br>103 imam hatipli

İlk binde
103 imam hatipli

​YKS'de imam hatiplilerin başarısı dikkat çekti.

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

​Araç sahiplerine güzel haber: Pompaya yansıyacak.
Hücre cezası verildi

Hücre cezası verildi

​FETÖ'cü Batmaz cezaevinde de rahat durmadı.
Bakanlıktan<br>salıncak hamlesi

Bakanlıktan
salıncak hamlesi

Ağustos ayı sonuna kadar hepsi kaldırılacak.
Yeni yapılanma çökertildi

Yeni yapılanma çökertildi

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.