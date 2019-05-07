Askerlerimizi şehit eden silahlar nereden geliyor?

ABD, YPG-PKK'li teröristlere tırlar dolusu silah ve mühimmat yardımı yaptı.

Türkiye gerek yurt içinde gerek yurt dışında teröristlerle mücadelesine devam ederken, son 1 haftada şehit haberleri üst üste geldi.

Tel Rıfat bölgesinde askerlerimize yapılan saldırıda Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit düşerken, olayda bir Binbaşı da ağır yaralandı.

Türkiye Tel Rıfat şehidinin yasını tutarken acı haber bu kez Hakkari'den geldi. Irak'ın kuzeyinden Hakkari'deki askeri üsse düzenlenen havanlı saldırıda 3 Mehmetçik şehit oldu.

6 Mayıs tarihinde ise şehit haberi bu kez Şırnak'tan geldi. Teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Son dönemlerde artan şehit haberleri 'Neler oluyor?' sorusunu beraberinde getirdi.

ABD askerleri, Suriye ve Irak'ta YPG'li teröristlere eğitim veriyor.

Teröristlere bu silahları kim veriyor?

Güvenlik kaynakları, söz konusu saldırılarda teröristlerin oldukça gelişmiş silah ve mühimmat kullandığına dikkati çekerek, örgütün gece görüş imkan ve kabiliyetine kavuşup, hedefe isabet oranı yüksek silahlarla saldırı düzenlediklerine vurgu yaptı.

Teröristlerin termal kameralar, gece koşullarında dahi etkili atışlar yapan kesin nişancı tüfekleri, gece görüş dürbünleri gibi ekipmanlar kullandığını anlatan kaynaklar, Kuzey Irak-Kuzey Suriye döngüsünde dağıtımı yapılan bu silahların sonuç olarak her iki bölgede de Türk askerine karşı kullanıldığının altını çizdi.

Suriye'deki Türk üslerine ve Mehmetçiğe yönelik saldırılar son dönemlerde arttı.

PKK ve YPG'li teröristlerin elinde dördüncü nesil taşınabilir güdümlü tanksavar füzesi sistemi İsrail yapımı Spike ATGM, ABD yapımı Stinger Manpeds, yine ABD yapımı Cougar MRAP'ların olduğu biliniyor.

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