Gündem Teröristlerin hain tuzağı polisin dikkatinden kaçmadı Çikolata ve kek paketlerinde patlayıcı ele geçirildi
MARDİN

Teröristlerin hain tuzağı polisin dikkatinden kaçmadı: Çikolata ve kek paketlerinde patlayıcı ele geçirildi

Mardin emniyet güçleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Suriyeli Ali İbrahim'i (30) yakaladı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada bir kısmı çikolata ve kek ambalajları içinde 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların metropollerde eylem amaçlı kullanılacağını söyleyen ve terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu belirlenen Ali İbrahim'in ifadesinin ardından 6 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Teröristlerin hain tuzağı polisin dikkatinden kaçmadı: Çikolata ve kek paketlerinde patlayıcı ele geçirildi
Çikolata ve kek ambalajları içinde 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin terör örgütü PKK/ YPG üyesi Ali İbrahim olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan topları ve patlayıcılar ele geçirildi
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda havan topları ve patlayıcılar ele geçirildi
  • Terörist gözaltına alınırken, şüphelinin çantasında da arama yapıldı. Aramada çantadaki çikolata ve kek ambalajlarına yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Üç PKK'lı yakalandı: Eşofman altında patlayıcı bulundu
GÜNDEM
Üç PKK'lı yakalandı: Eşofman altında patlayıcı bulundu


  • Ayrıca, tıraş makinesine yerleştirilmiş 9 Watt pil ve anahtar, şarj aletine saklanmış 2 elektrikli kapsül ve 50 gram plastik patlayıcı olmak üzere toplam 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.


Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda verdiği ifadesinde, patlayıcıları metropollerde yapacakları eylem nedeniyle getirdiğini söylediği öğrenildi. Teröristin ifadesi doğrultusunda 6 Türk de gözaltına alındı.

YPG/PKK'lı teröristler Tel Abyadlı sivilleri evlerine patlayıcı tuzaklayarak öldürdü
DÜNYA
YPG/PKK'lı teröristler Tel Abyadlı sivilleri evlerine patlayıcı tuzaklayarak öldürdü
Abone Ol Google News
Bu işi herkes yapamaz

'Bu işi herkes yapamaz'

​Günde 200 ton karpuzu günlük sırtlıyorlar.
Hayal alemine dalmayın

'Hayal alemine dalmayın'

​Uzman isim uyardı: Ayıyı görünce bağırıp şarkı söyleyin
Bahçeliden önemli mesajlar

Bahçeli'den önemli mesajlar

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Yarından itibaren randevu alınabilecek.

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Beklenen ilk uçak bu sabah Antalya'ya indi.

132 kişi hakkında gözaltı kararı var.

​1 Temmuz'da normale dönüyoruz.

Gazze'de sekiz bin beş yüz kişi evsiz kaldı.

​1990'lı yıllar Türkiye tarihine atılan kara bir imzaydı.

Otuz metre derinliğe, özel cihazlarla verilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.