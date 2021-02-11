Gündem Üç PKKlı yakalandı Eşofman altında patlayıcı bulundu
MARDİN

Üç PKK'lı yakalandı: Eşofman altında patlayıcı bulundu

Mardin polisi ve MİT’in çalışması sonucu, Türkiye’ye yasadışı yollarla giren 3 PKK'lı yakalandı. İki teröristin yapılan üst aramasında paketteki sigaraların içinde bomba ateşlemekte kullanılan el yapımı 11 elektrikli kapsül, giydikleri eşofman altının lastik kısmında, canlı bomba örgüt üyelerinin kullandığı saniyeli ve infilaklı 2 patlayıcı fitili ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Daha önceki operasyonda ayakkabı tabanında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirilmesinin ardından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü üyelerinin yöntem değiştirdiği belirtildi.
Daha önceki operasyonda ayakkabı tabanında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirilmesinin ardından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü üyelerinin yöntem değiştirdiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT Başkanlığı’nın yaptığı istihbari çalışmalar sonucu büyükşehirlerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla patlayıcı ve bomba materyalleri ile Türkiye’ye girdiğini tespit etti.

Polis ekipleri ile MİT, teröristleri yakalamak için çalışma başlattı. Terör örgütü üyelerinin Nusaybin ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.

PKK'lılar bu kez eşofmanda patlayıcı fitili, sigarada ise bomba ateşleme kapsülü ile yakalandılar
OYNAT 00:54
PKK'lılar bu kez eşofmanda patlayıcı fitili, sigarada ise bomba ateşleme kapsülü ile yakalandılar
Mardin polisi ve MİT'in çalışması sonucu, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren terör örgütü PKK'lı 3 kişi yakalandı. Suriye uyruklu 2 teröristin yapılan üst aramasında paketteki sigaraların içinde bomba ateşlemekte kullanılan, el yapımı 11 elektrikli kapsül, giydikleri eşofman altının lastik kısmında, canlı bomba örgüt üyelerinin kullandığı saniyeli ve infilaklı 2 patlayıcı fitili ele geçirildi. 1?i Türk vatandaşı olan 3 terörist, tutuklandı.

İşte PKK'lıların zulalı ayakkabıları
GÜNDEM
İşte PKK'lıların zulalı ayakkabıları

  • İkisi Suriye uyruklu, biri Türk olan terör örgütü üyesi 3 kişi, takibe alındı. Teröristler yapılan takibin ardından ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

EŞOFMAN ALTINDA ‘CANLI BOMBA’ PATLAYICILARI

Polisin yaptığı aramada Suriye uyruklu 2 kişinin üzerinde bulunan sigara paketlerindeki sigaraların içine gizlenmiş halde bomba ateşlemekte kullanılan, el yapımı 11 elektrikli kapsül ele geçirildi. 2 şüphelinin giydikleri eşofman altının lastik kısmına saklanmış halde, canlı bomba örgüt üyelerinin kullandığı saniyeli ve infilaklı 2 patlayıcı fitili ele geçirildi.

TUZAKLAMA BELGELERİ, BOMBA EĞİTİMİ GÖRÜNTÜLERİ

Türk vatandaşı olan örgüt üyesinin üzerinde yapılan aramada ise tuzaklama, sabotaj ve bomba yapımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı belgeler, bomba eğitimi aldıkları ve bombaların patlatma anlarında çekilmiş videoların yer aldığı dijital materyaller ele geçirildi.

Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı tabanında talimat götüren şüpheliler yakalandı
OYNAT 00:57
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı tabanında talimat götüren şüpheliler yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminden aldıkları talimatları, spor ayakkabıların tabanına gizleyerek cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara ulaştırdıkları iddiasıyla Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü ev hapsi ile cezalandırıldı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 10 kişi ise serbest bırakıldı.


DEŞİFRE OLDUKÇA YÖNTEM DEĞİŞTİRDİLER

Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Mardin polisi daha önce de Türkiye’ye sınırdan yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriye uyruklu terör örgütü üyesini yakalamış, teröristlerden birinin ayakkabı tabanına bölmeler açarak, gizlediği yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı ele geçirmişti.

Yapılan bu operasyonun ardından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü üyelerinin yöntem değiştirerek yurda girmeye çalıştığı bildirildi.

TUTUKLANDILAR

Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının tamamlanmasının ardından PKK terör örgütü üyesi 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından 3 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü PKK'nın haberleşme ağına ağır darbe: Örgüt içi haberleşme yüzde 80 azaldı
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'nın haberleşme ağına ağır darbe: Örgüt içi haberleşme yüzde 80 azaldı

PKK Suriye'de eğitip İstanbul'a yolladı
GÜNDEM
PKK Suriye'de eğitip İstanbul'a yolladı

Terör örgütünde çözülme devam ediyor: 5 PKK'lı teslim oldu
GÜNDEM
Terör örgütünde çözülme devam ediyor: 5 PKK'lı teslim oldu
Abone Ol Google News
Oradaki soykırım gerçektir

'Oradaki soykırım gerçektir'

​Uygur Türkleri Çin konsolosluğu önündeki eylemlerini sürdürüyor.
Müebbet + 134 yıl hapis

Müebbet + 134 yıl hapis

Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün cezası belli oldu
Karaköyde başörtülü üniversite öğrencilerine saldırı davasında karar

Hiç kimse emir veremez

Hiç kimse emir veremez

​Dışişleri'nden ABD'nin Osman Kavala açıklamasına tepki.

Sütün kaymağını marketler yiyor

Sütün kaymağını marketler yiyor

​2 lira 80 kuruşluk sütün reyon fiyatı 7-8 lira.

'Açık bir hüküm yok'

'Açık bir hüküm yok'

​TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.