Midyat'ta evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın 8'inci katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen Bedriye Naz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mardin’in Midyat ilçesinde bir binanın 8’inci katındaki balkondan düşen Bedriye Naz, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Çevre Yolu üzerinde bulunan Tanlar Sitesi’nin 8’inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen sebeple balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Naz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Naz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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