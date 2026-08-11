Midyat'ta evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

İki ailenin taşlı ve sopalı kavgası hastanede de sürdü

Mardin'de iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastaneye gelen taraflar arasında ikinci kez arbede yaşanırken, polis ve jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.